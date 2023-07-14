長洲堂錦江小學：校董會上月一致通過校長請辭　職位招聘反應理想

徘徊「殺校」邊緣中華基督教會長洲堂錦江小學，近日突傳出新學年換校長。學校回覆《香港01》查詢表示，校董會於上月18日一致通過並接納黃永康的請辭，並稱新校長的招聘反應理想，預計新校長可如期履新。



徘徊「殺校」邊緣中華基督教會長洲堂錦江小學，近日突傳出新學年換校長。（資料圖片）

辦學團體中華基督教會長洲堂上周五刊登新校長招聘廣告，職位到任日期為今年9月1日，意味現任校長黃永康於今年8月底離任。《香港01》向黃永康查詢，他稱不便回應。有接近校方的消息人士向《香港01》表示，黃永康是主動辭職，疑涉與校董會就校政上出現分歧。

學校昨日回覆查詢指，校董會於今年6月18日一致通過並接納黃校長的正式請辭，基於尊重法團校董會保密及保障私隱原則，個別職員離職原因無可奉告，不予置評。校方指，校董會一直按教育局指引及程序處理校務，學校運作如常。

校方：有信心新校長今年9月1日履新

新校長招聘廣告於上周五刊登，校方形容反應理想，未透露申請數字，但預計新任校長將如期今年9月1日履新，帶領教學團隊展開新學年的工作。校方又指，員工離任和聘任屬常事，將一如以往，按照教育局既有程序及規定處理。

校友會主席陳卓賢以文字回覆表示，校友會知悉有關招聘工作，但今次人事調動屬校內行政事務，未能解答。他指，學校非首次出現人事調動，有信心校方可招聘合適人選擔任校長一職，在學校營運上能作出無縫銜接工作。他又讚賞黃校長自上任來一直為學生著想，帶領校內職員為學生提供多元優質教育，「有目共睹」。

中華基督教會長洲堂錦江小學校長黃永康表示，細校較易實踐教育理念，學生能夠直接受惠。（鄧宇詩攝）

▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼

