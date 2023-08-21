《香港01》辦中學水墨畫工作坊　學生從藝術中反思當下

藝術創作和生活息息相關，富有中華文化色彩的水墨畫就是其中一種。《香港01》早前為基督教宣道會宣基中學舉辦到校水墨畫體驗工作坊，邀請到本地藝術家「巫墨筆歡」為該校學生分享傳統藝術的價值。



工作坊由本地藝術家「巫墨筆歡」主持，她先分享多張水墨畫佳作，分別有傳統題材例如山水和花鳥，甚至有另類水墨畫。

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工作坊由本地藝術家「巫墨筆歡」主持，她先分享多張水墨畫佳作，當中除了傳統題材例如山水和花鳥，亦有古今融匯的水墨畫，包括小朋友將口罩當作降落傘、日本卡通人物多啦A夢，以至是古人擺出可愛表情，並在旁邊寫上現代化口語例如「愛你喔」、「錫晒你」，令學生對了解中國水墨並不局限於傳統題材。她亦介紹多位古今畫家背後的創作精神，及透過問答環節，引導學生反思傳統藝術如何改變我們對當下生活的態度。中國藝術強調書畫家的人格修養，作品背後的留白更讓學生發揮想像和創意，積極表達自己眼裡看見的世界。

上完理論課後，「巫墨筆歡」即場示範如何繪畫水墨畫，教授學生如何勾勒線條，一筆一筆由淺入深，用墨時濃時淡，最終畫出一隻抓住竹葉的熊貓，學生們即學即畫，更有不少令人喜出望外的作品。

關於巫墨筆歡

Katrina 現為Arts for Goods Foundation 的Director，希望透過以價值導向的藝術教育，啟發下一代的思考和創意，實現從生活到生命的全面提升，同時為香港建立和諧及多元的社區共容環境。

「巫墨筆歡」即場示範如何繪畫水墨畫，教授學生如何勾勒線條，一筆一筆由淺入深，用墨時濃時淡，最終畫出一隻抓住竹葉的熊貓。（鄭子峰攝）

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《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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