樂善堂劉德學校培育學生5特質　發掘潛能　讓孩子閃亮！

小學6至12歲是孩子成長中的一個重要階段，在一個關愛的環境下成長可以滿足小朋友的安全感，從而正確地建立自我效能感，除了可以增加他們學習動力之餘，亦可令其身心更健康成長。位於將軍澳的樂善堂劉德學校的顏源峰校長就一直深明這個理念，指學校除了一直提倡「愉快學習」和「讓孩子閃亮」兩大教育理念之外，更主張以「關愛校園」為目標提供課程及活動，令學生在校園裏經常能同時感受到來自於學校和家長的滿滿的關愛。



「讓孩子閃亮綜藝表演」讓學生從經歷中成長

日前，學校舉行一年一度的「讓孩子閃亮綜藝表演」（「讓孩子閃亮」），全校學生以班際形式進行不同類型的表演，每一位低年級和高年級的同學都會參與。顏校長就指：「學校相當重視這個活動，因為我們相信每一位孩子都是獨特的，他們各自有不同的潛能，好像母蚌包著的珍珠，有待我們去發掘，讓他們能在不同的舞台上閃耀發亮。每年學生都透過讓孩子閃亮表演增加自信心，肯定自己的能力，增加他們成功的經驗。而表演是以班際形式演出，練習的過程中不但能提升他們溝通能力和協作能力，更學習相信自己，信任同伴。」顏校長補充，為了深入認識及掌握每一個學生的強弱項及性格特質，學校實行小班教學及雙班主任制，師生比例高，因而亦令師生關係更密切。

「讓孩子閃亮綜藝表演」讓每位同學都有機會享受表演的樂趣，發揮自己所長，與家長及老師共享努力練習的成果。

今年高年級的學生就以歌舞的形式在舞台上勇敢地說出自己的夢想，與學生一起練習的許老師就說，「一直跟同學在舞台上排練企位、面對觀眾、表達及演繹自己的夢想，過程中會見到他們不斷進步。由最初未懂如何在台上表現自己，信心不太足夠，到後來他們經過多番嘗試及努力，最終成功把問題解決，可見透過經歷表演歷程，同學可以有所成長了，這亦是令我感到欣喜的地方。」而負責低年級學生舞蹈表演的馬老師亦相當同意，她指：「我是一年級的班主任，是次表演以「樂德人」展溫情、愛學習、富創意、有自信及滿活力這5個特質作為表演的主軸。在排練期間，同學們即使緊張或做錯，我們都會安慰他們，令他們明白不要放棄，再接再厲，而成功後我們亦會好好讚賞他們，在過程中建立他們的自信，亦增加了他們對學校的歸屬感。」馬老師指同學們皆有明顯的進步，「好像其中兩位同學正廉與恩穎也有長足的進步，正廉較慢熱、害羞，而恩穎是四月底來的插班生。在排練及表演後，正廉變得放膽，得以有自信地展示舞步，更成為第一個進行演說的學生；而恩穎亦因這次表演很快便可以融入這一班，成為領導角色，帶領同學謝幕，這是我們樂見的事。」

顏源峰校長希望學生可以在校園中更勇於嘗試新事物，無論在興趣及學術上都可以找出自己的喜好，培育同學們積極自主學習。

在關愛校園中愉快學習 在專屬舞台上獲得佳績

除了「讓孩子閃亮」的活動外，顏校長指學校亦安排不同大型全校活動，讓各班學生可以站在台上表演，各人能按自己的專長發揮，例如：Book character day, Thanksgiving day及每年都會製作學生作品集，貫徹「人人有份閃亮」的想法。另一方面，為了可以提升同學的學習動機，做到真正愛上學習，學校更安排老師定期交流如何在課堂上透過不同的活動增加課堂趣味，及推行「關愛校園」的活動。

馬老師指「關愛校園」是希望學生們感受到學校對他們的重視，「例如為了歡迎小一新生加入我們劉德大家庭，以及肯定孩子從幼稚園生身分過渡至小學生的轉變，在入學的第2個月我們舉辦了「小一成長禮讚」，讓他們與家長一起回顧這72天小學的生活回憶，同時小一生亦會首次體驗踏上舞台表演歌舞，讓家長、老師及同學們去見證自己進步，同時亦感受家長和老師的愛。」為了學生在校園裏經常能同時感受到學校和家長的關愛，劉德學校亦十分歡迎家長參與學校的學習活動，馬老師道：「我們的家校合作十分緊密，為了讓家長了解學生的上課和與同伴相處的情況，我們會安排家長參與公開課、參與學生的午膳時間、家長講座和不同的親子活動，如親子按摩及跆拳道班等；另外家長會擔任義工參與學校不同的活動，例如擔任「故事媽媽」為學生講故事、擔任運動會裁判、課外活動教練等。」

馬老師表示小班教學令老師們更能夠留意到每個小朋友的長短處和獨特性，學生亦感受更多老師的關愛。

而在學術上，劉德學校的課程設計特別配合不同學習經歷去帶出「愉快有效地學習」這理念，任教數學科的許老師就表示他希望讓同學最終能成為一位懂得用「腦」去思考分析及學習數學的學生，並能在生活上學以致用，「以向3年級的同學教授『方向』為例，除課堂教授知識外，我們亦會利用學校環境，讓同學在學校實際操作，找出不同位置及景點去測試同學是否能掌握課題及運用得當。除此之外，我們亦提供更多不同的學習經歷讓學生愛上數學，例如每年舉行的『數學日』就有數學解難攤位遊戲、校內搶答按燈數學比賽等活動。另外我們亦會帶領同學參加不同機構舉辦的比賽，一方面可增强同學比賽的自信心，另一方面亦可擴闊他們的視野，而過往比賽中同學亦取得不俗的成績。」

許老師指透過小遊戲可以引起學習數學的動機同時可建構數學概念。

顏校長指為了學生有更多展現潛能的舞台，各科組一直為同學安排多元化的體驗和比賽，「不單是學術方面，只要學生肯努力，不同能力的學生都有獲獎的機會，例如：戲劇節得12個獎、中銀劍擊比賽獲團體冠軍、機械人格鬥比賽獲冠軍。加上學校提供不同形式的服務崗位，一人一職，裝備學生成為出色的領袖，同時亦有不少獎項，例如：優異班長、優秀風紀、全人發展獎勵獎章等。」比賽除了能透過獲獎增加自信，顏校長最希望學生可以將所學所用得以實質的發揮，這亦是愉快學習最終的目標。

樂善堂劉德學校

地址：新界將軍澳寶林邨

網址：http://www.lautak.edu.hk

（資料及相片由客戶提供）