青協開學小貼士　家長三大注意事項　陪伴子女面對新挑戰

正所謂「養兒一百歲，長憂九十九。」作爲家長，必會定在乎子女的學業成績。新學期將至，面對新的環境、新的同學、新的學業發展、回復規律的日常作息等等，家長和學生除了期待新的開始外，亦會為新的挑戰感到憂心。以下將會為家長提供一點建議，以協助子女度過開學的挑戰。（香港青年協會「DSE 27771112」撰文）



一： 幫助子女建立信心：給予讚賞肯定、一同解難

子女適應新學期，一定十分困難，又會感到緊張和害怕。家長可以易地而處，在旁提醒外，亦需要給予鼓勵及稱讚，並一同商討處理方法、設立小目標。讓子女面對開學壓力時，仍然感到父母在支持和陪伴，使其更有信心面對難關，一步步解決問題。

二：幫助子女面對開學的情緒困擾：表示關心、理解感受

子女在開學或會有負面情緒，例如憂鬱、焦慮或驚慌等，家長亦會憂心看見子女被負面情緒所困擾。故此，家長可以主動關心子女的校園生活和情緒狀態，以雙向的溝通及理解，幫助他們紓緩情緒。對於中學生而言，精神健康更為重要，而父母適切的關懷和溝通有助子女健康開心地成長。

三：保持樂觀心態，親子保持情緒健康

家長可鼓勵子女面對不同問題與挑戰，保持樂觀心態，並身教子女持積極態度。家長亦應就子女的情況及能力，適時調節期望；在欣賞子女的努力和長處的同時，亦要接納其短處；設身處地了解他們的需要，並因應實際情況加以協助；維持一定的相處時間，保持具有質素的溝通。

家長也要好好照顧自己的情緒健康，當父母擁有正面的價值觀及態度，亦都潛移默化地影響著子女，為子女樹立正面的榜樣。

香港青年協會「DSE 27771112」持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

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