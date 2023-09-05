Pop-up小學︱愉快學習證SEN生獅子變綿羊　校長籲擺脫成績迷思

九年期間限定的基督教聖約教會堅樂第二小學，隨著今年九月開學，正式踏入最後一個學年。昔日新手校長蕭婷，藉新校來一場教育實驗，在學術操練風氣盛行之時，安排下午課堂拋開書本，引入體驗式教學，讓學生「話事」自訂主題探索，實行邊玩邊學。



八年過去，蕭婷遇過有家長質疑教育方法，擔心子女「越玩越創」，也有老師因理念不同而離隊，卻未有動搖她的教育路線。她堅信家長要認清孩子特質，擺脫學業成就與分數的迷思，以個人成長進步為先，「係咪攞唔到合格就一事無成呢？定係佢學識做人、點同人溝通相處，第日出到去唔會孤單一人更重要？」



今年是堅樂第二小學的最後一年，蕭婷說，感到興奮多於不捨。（歐嘉樂攝）

時光倒流到2014年，蕭婷在一間津貼小學已任職十多年，由普通老師做起，逐步升任至副校長。有一天，她翻閱報章時，留意到教育局為解決學童人口急增，學額供應不足的問題，將史無前例地在觀塘開設兩間有時限小學，令她泛起向外闖的念頭。

「硬係覺得係一個咁舒適嘅環境，我做緊嘅，人人都做到囉，學生可能冇咗我分別都唔大。」舊校學生大多出生中產家庭，她有感所帶來的教育改變有限，驅使她更想走入兒時居住過的社區，服務資源匱乏的基層學生。當堅樂第二小學的校長招聘廣告一出，她即毫不猶豫寄信應徵，隨後順利獲聘為「掌舵人」。

學校於於2016年12月10日舉行開放日，向街坊介紹獨特體驗式教學法，出席的同學們都化身成「小小建築師」，興高采烈地用積木砌出「圓井型」的大樓。（資料圖片）

來一場教育實驗 還學生真全日制

堅樂第二小學位於觀塘順安邨，於2015年開校，學校只有九年壽命，作為新手校長的蕭婷，著眼於有限時光，來一場愉快教育實驗，挑戰全日制這座「大山」。當時小學全日制已全面落實18年，原意讓學校靈活編排上課時間，安排課外活動及更多元化的學習體驗，豈料與「初心」越走越遠。

蕭婷說，大多學校午後繼續安排學術課，學生下午三時多下課，之後才參加課外活動，「唔到五點半都唔離開學校」，形容「學生留係學校時間長啲，老師教書時間長啲。」學生回家後晚上還要應付一大堆功課，小學生涯早已令人疲於奔命。

在體驗式課程中，學生會化身「小工匠」，手執電鑽及木鎚，在導師協作下製作繽紛環保車。（資料圖片）

學生做老闆話事 決定探索主題邊玩邊學

近年疫情改變教學模式，令教育界順勢改革時間表，堅樂第二小學早於八年前還學生「真全日制」，開校第二年與倡議非一般教學法的家長組織「教育大同」合作，推展體驗式教學計劃。上午維持學術課堂，下午拋開書本，由學生自訂學習主題，以一年時間盡情探索，從中學習知識、品德、協作技能等。

「例如以大自然為主題，那一年就會上山下海探索，帶佢哋去獅子山執樹枝，以樹枝作為燃料去生火燒烤，又會學點樣去搭簡單嘅營。城市小朋友好少用raw material（原材料）去生火，想佢哋有種生活嘅技能，有一種習慣可以就地取材，滿足佢地當刻嘅需要。」

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手動學習的房間，掛著槌子、鋸刀。校長蕭婷說，房間平日鎖上，確保有老師陪同下，才會進入這間課。（歐嘉樂攝）

家長質疑子女會「玩創晒」 促多上堂學課本知識

「用咁多時間玩，不如上埋堂啦，學課本嘅知識。」邊玩邊學習，採用不計分的進度性評估，學科考試一年只有兩次，輕鬆愉快的學習方式，並非每一位家長都接受，有人曾最終選擇為子女轉校。蕭婷記得開校初期收集家長意見，部分人會質疑體驗式教學，擔心「越玩越創」，抱持觀望的態度，又會思疑學校功課不夠多，課程較其他學校淺易，後來見到子女改變，才漸漸認同學校。

她直言，「頭一兩年我唔識說服家長，亦唔識說服」，更遑論愉快小學的升中銜接，皆因中學受公開試制肘，基本上也難以鬆綁課程，或捨棄以考試為主導的方針。面對諸多質疑，她說忘記有否洩氣過，只是堅持這種教學路線，「重視個人成長，多過學業表現」，先寓學於樂，帶動學習興趣，再談學業分數。她不諱言學校與家長先要講個「信」字，「家長你要信我哋專業經驗，呢個係你哋小朋友最需要嘅嘢。」

係咪攞唔到合格就一事無成呢？定係佢學識做人、點同人溝通相處，第日出到去唔會孤單一人更重要？ 蕭婷

解開家長求學求分數迷思 須認清孩子本質取捨

學校的學生來自屋邨基層家庭，具有特殊教育需要（SEN生）的為數不少，最後一屆百多位學生，有約四成是SEN生，高峰期曾佔超過一半。她說，為了解決SEN生行為和情緒問題，學校除會將學生「抽離」課堂，作學業支援和社交訓練，亦會安排他們定期參與歷奇活動，例如周末玩浮潛、獨木丹，去沙灘執貝殼等，在野外訓練中，訓練他們專注力、群體合作、照顧他人等。

她說，見證校內不少SEN生轉變，有一位讀寫障礙學生，小一入學時性格狂燥，猶如一頭「獅子」，「係課室爬行，搶人野食，又欺凌同學，翻轉成個課室。」隨著三年過去，其剛烈性格漸有改善，即將升小六的他，已被馴服為一隻「小綿羊」，更是老師眼中的「暖男」學生。

學生寫信予校長，感情母校的栽培。（歐嘉樂攝）

見證SEN生由「獅子」變「綿羊」

「你問我咁佢成績有無進帳？佢未必有進帳，但係佢作為一個人，接唔接納到今日嘅自己，家人接唔接納到自己」，這種品格與行為的進步，幫助學生融入群體，學懂為人處世，蕭婷視之為更重要。她說，有時候學校要教育家長，認清和擁抱子女的特質，「我哋都要轉移家長視線，（帶走）佢哋喺小朋友成長嘅執著，係咪攞唔到合格就一事無成呢？定係佢學識做人、點同人溝通相處，第日出到去唔會孤單一人更重要？」

她說，這位男生父母欣喜兒子改變，同時也曾有所掙扎，希望他小四時退出歷奇計劃，上補習班以應付五年級呈分試。她當時即要求社工和導師勸喻家長，甚至要據理力爭，「有時你要有個取捨……小朋友有咁嘅成長你要恩慰，如果番去佢最唔能夠proud of 自己（為自己驕傲），最唔享受嘅環節死谷難谷，唔好嘅野就會隨之以嚟，例如關係、情緒問題。」

有時你要有個取捨……小朋友有咁嘅成長你要恩慰。 蕭婷

蕭婷說，堅樂第二小學明年結束營運後，仍有意繼續留守教育界，希望服務基學生。（歐嘉樂攝）

最後一學年 盼創造回憶 計劃境外旅行

隨著新學年於九月四日開展，學校正步入倒數最後階段，蕭婷說，此刻感到興奮多於不捨，反而滿腦子大計，希望與師生製造更多珍貴回憶，冀最後一年繼續精彩難忘，例如在學校舉辦宿營活動、學期完結後帶所有人到境外旅行，玩足六日五夜。

學校明年停運後，校舍將規劃作房屋發展，或有機會面臨被拆卸。她知道不少舊生和老師對學校依依不捨，計劃申請政府資助，建立一個「元宇宙學校」，令學校以虛擬方式留存，每個校友閒時能登入「團聚」，「呢度唔係終結，而係無限嘅延展，不論係回憶、人情。」