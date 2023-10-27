《香港01》12月辦海南航天創科青年交流團　獨家觀測火箭發射升空

為讓青年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》將於12月舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省文昌市交流。行程為期五日四日，獨家安排交流團拜訪海南文昌航天發射基地，屆時同學將有機會直擊火箭發射的重要時刻，歡迎學校報名查詢。



「海南航天創科青年交流團」預計今年12月舉行，除了重點活動－獨家安排觀測火箭發射及進入火箭發射基地外，行程包括到訪當地創科企業和設施，另外亦會與當地中學生交流，以及參觀當地文化和創業景點，讓學生了解文昌的歷史和發展。

《香港01》將安排學生參觀海南省文昌發射基地，獨家安排航天專家與學生分享，以及極難得地可以走進發射基地，觀測火箭發射的重要時刻（需視乎當地天氣等因素）。此外亦會參觀文昌航天城、國家新能源基建及生態保育相關景點，讓學生了解國家最新創科發展。

海南省文昌航天發射基地

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除航天創科相關參觀，交流團亦會讓學生有機會體驗當地生活和歷史文化。屆時交流團將與海南省文昌市華僑中學（海南省一級甲等中學）交流體驗海南「椰雕」及非遺文化項目「 盅盤舞」 。大會亦安排學生參觀文昌市創科企業和基建，一系列新舊文旅景點 孔廟、文南老街、宋氏祖居，讓學生從不同層面認識國家發展。

「海南航天創科青年交流團」以學校為報名單位，學校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金讓學生參加。有興趣報名查詢，可透過以下連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進。點擊查詢報名海南航天創科青年交流團