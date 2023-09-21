青協中學開學小貼士　同學循兩方向入手　樂觀面對各種改變

新學年開始大約三個星期，中學生均需要適應學業、社交及生活節奏，可能會面對課程太深、如何和新同學打開「話匣子」等新挑戰，香港青年協會建議可循兩個方向入手，配合不同情景，同學們就能夠保持樂觀態度，積極面對及建立支援網絡，有助面對各種的改變。



同學們在開學後面對未知挑戰，可能會感到擔憂。（資料圖片）

向外：認清問題及增強支援網絡

新學期開始，同學在學業、社交及生活節奏均需有不同程度的適應，同學可能擔心課程太深、可能憂慮怎樣與新同學交談、可能要重新適能生活作息等等。面對各項挑戰，「同學可以」及早為上課作準備，先預習內容；「同學可以」學習、嘗試及主動與同學打開話題，發掘共同喜好；「同學可以」不時為自己打氣，鼓勵自己；「同學可以」為自己尋找應援隊，家人/老師/社工都樂意協助；「同學可以」學習鬆弛身體，平和情緒，適當面對轉變帶來的壓力。

在不熟悉的環境中，同學們可以主動探索和了解身邊的人、事、物。當認識的事物增多，便能減少疑慮和不安全感，進而更快地找到應對方法。以下有不同情境，同學可跟據自身情況和性格，適當地參考以下方法：

當課程的難度與想像中不同時

同學可以在課後詢問老師或同學，亦可在課後安排時間補習或預習，增加安全感。

身邊沒有熟悉的同學

主動破冰，關心身邊人及釋出善意，如分享零食、有趣短片等，增加共同話題，可以先選擇一些較友善的同學開始。主動的同時，亦需理解人的性格非常多元化，你並不一定需要獲得所有人的認可。

老師的教學方式和上學年不同：同學們可先組織自己的想法，再謙遜地向老師表達需要，例如進度太快或慢等。

遇到無法控制的焦慮或憂慮情緒

如持續出現失眠、哭泣或手震等反應，需及早向家長/社工/信任的人/熱線服務（2777 1112）求助。可先表達自己的情緒和狀態，解釋事情的嚴重程度，並提出期望的解決方法，例如：「我最近好唔開心，每晚都會哭數小時，甚至連飯都吃不下，可以幫我找社工/輔導員求助嗎?」

一旦老師的教學方式和上學年不同，同學們可以向老師表達需要。（資料圖片）

向內：調整期望樂觀面對

在新環境中，同學可能比平時接收更多新資訊，經歷較多新體驗，腦海也許會浮現許多新的念頭。同學可嘗試覺察內心的「聲音」，留意有沒有落入「思想陷阱」。以下為不同場景下，可能出現的正負面想法：

情景1：當課程的內容與想像中不同時

當同學們留意到課程的內容與想像中不同時，應該有一個正面想法，例如「第一課的確不容易，可以嘗試調整學習方法，並詢問老師意見」，不應該認為「第一課已經這麼難，以後考試和測驗一定不及格，我會留班嗎？」同學們應該客觀和冷靜地審視困難，更容易找對努力的方向。

情景2：課堂上答錯問題

同學如果在在課堂上答錯問題，可多加欣賞和鼓勵自己，增強動力和自信心可以讓人更快地進步，例如可以想「答錯問題並沒甚麼大不了，最緊要明白錯了甚麼，考試時不會再犯錯就好」，不應認為「我太笨了，連這麼簡單的問題也回答不上」。

情景3：向同學打招呼後，得到冷淡的回應

向同學打招呼後，得到冷淡的回應，可能出現「他一定討厭我了，我是不是說錯了什麼？」這類負面想法，但每件事情都有無限的可能性，不妨嘗試轉個角度思考，正面想法應是「他好像心情不太好，為免誤會，我嘗試去關心他吧」。

情景4：家長/老師指出可改進的地方

當家長或老師指出可改進的地方，同學可能會想「他們不認同我的全部，就是討厭我」，但分數不只零和一百，其他事情同樣也不只有極端的黑與白，同學可以認為「即使不同意我其中一個想法，他們仍然在乎我、希望我能做得更好」。

香港青年協會「DSE 27771112」持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

如學生遇上問題，可透過以下方法聯絡有關服務：

支援熱線：2777 1112

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服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時，即時陪伴學生渡過開學、備試、應試、預備放榜及放榜等階段。