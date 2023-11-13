HKtag開放數據應用比賽2023接受報名　設四大組別提供培訓課程

為鼓勵學生結合開放數據及數碼工具，構思創新方案，以提升大眾生活質素並服務有需要人群，香港科技創新促進組（HKtag）現正舉行「開放數據應用比賽2023」，並由「01教育」作為媒體伙伴之一。本年比賽以智慧生活為主題，呼應香港政府智慧城市藍圖之目標。



香港科技創新促進組（HKtag）現正舉行「開放數據應用比賽2023」。本年比賽以智慧生活為主題，呼應香港政府智慧城市藍圖之目標

「開放數據應用比賽2023」獲得政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）資助，由HKtag主辦，數碼港協辦，並由空間數據共享平台、深水埗民政事務處、沙田民政事務處及起動九龍東辦事處作為社區夥伴。本年比賽分為四個參賽組別，包括新增的小學組（小四至小六）、中學組、大專組和公開組。並包括一系列的講座、有關Modular Programming 與GIS 的培訓課程，以及於頒獎典禮當天的研討會議。

此外，作為香港四大經濟支柱之一的旅遊業，受疫情重創後漸見復甦，但行情今非昔比。面對旅客數字與消費型態的轉變，香港酒店業主聯會認為此為引領行業變革的黃金時機，積極廣泛應用科技，提升酒店業乃至本港旅遊業的競爭力。因此，香港酒店業主聯會期望透過支持本地開放數據應用，能提升業界設施透明度、促進行業良性競爭，並利用開放數據分析預測旅遊趨勢，有助配合特區政府之旅遊業政策，讓東方之珠再度大放異彩。

評審標準：

1. 創新和創意（20%）

2. 運用相關開放數據集的功能性（25%）

3. 市場潛力/表現和公眾接受性（20%）

4. 益處和影響（20%）

5. 質量（15%）

建議可選題目：

1. 如何利用開放數據及相關器材去協助視障人士乘搭巴士 (前題：不能使用智能電

話)；

2. 如何利用開放數據去發展、推動社區服務，服務有需要的人士；

3. 如何利用開放數據去製作香港的旅遊推介，吸引旅客到港遊覽數天 (可參考旅遊

網站：https://www.hongkongd.com/ )；

4. 如何利用開放數據去提升本地的旅遊體驗；

獎勵詳情

開放數據應用比賽的得獎者（冠軍、亞軍和季軍）及其出色成就將得到資訊科技行業、政府部門和所有持份者的認可。此外，所有勝出的隊伍，我們也會為他們的方案，盡可能配對相應的部門/機構，讓方案能夠在社區中實踐。

小學／中學組:

🥇 一等奬 x 2: 獎座 🏆 + 書劵📚

🥈 二等奬 x 3 : 獎座 🏆 + 書劵📚

🥉三等奬 x 5 : 獎座 🏆 + 書劵📚

⭐ 最佳創新獎 : 獎座 🏆

⭐ 最佳技術獎 : 獎座 🏆

⭐ 最佳團隊合作獎 : 獎座 🏆

其他組別的獎品可瀏覽比賽網站：https://events.hk-tag.org/program-details-2023/

亦可從本會的Facebook (https://www.facebook.com/HKtag2020) 或IG

(https://www.instagram.com/hk_tag/) 專頁中獲得最新資訊。

如有查詢，請以電郵（event@hk-tag.org）或WhatsApp（+852 6394-7099）聯絡HKtag秘書處。