國泰招300學生體驗航空飛向夢想　首屆學員變導師：所學成就人生

「過程中不單更了解航空業，仲同大家建立友誼，一齊完成社會服務，全都成就了我的人生。」20年前參與國泰航空首屆「飛躍理想計劃 I Can Fly」的鄒銘諾（Aldric），畢業後加入國泰，現為數碼部總經理，他將成為新一屆學員的導師與學員們分享經驗。

攝影：李子軒



首屆「I Can Fly」中以導師身份參與的國泰航空副首席機長（波音機隊）陳沛龍（Ron），亦笑言部分學員今天成為同事，認為計劃能讓學員總覽航空業運作，過程中學習與人溝通交流，建立人際網絡和自信，啟發學員未來，「計劃中的『飛』除了飛行，也是鼓勵他們飛向夢想。」



國泰「I Can Fly」讓年輕人深入幕後親身體驗及了解航空業運作，例如參觀機場航空交通控制塔直擊複雜系統如何確保航班安全升降，或走入空廚見證飛機餐的誕生等，若同學表現理想更有機會於暑假參與航空體驗之旅。新一年的計劃學員名額增至300人， 14至18歲的學生獲學校推薦即能參加。



Ron（左）與Aldric（右）曾在「I Can Fly」中結緣。當時Ron是導師，Aldric則是學員，至今兩人在國泰各有成就，二人認為對航空業有興趣的年輕人應把握機會參加，為自己人生提前規劃。（攝：李子軒）

Aldric還記得第一次坐飛機時還是在九龍城啟德機場，也曾見證啟德最後一班飛機離開。對航空業甚感興趣的他，2003年就讀中六時獲知國泰推出「I Can Fly」時立即參加，「我同幾個同學一齊去，當時參觀了好多乘客去不到的地方，例如踏上停機坪影相，或去到航空交通控制塔睇背後運作。」他笑言當時大家都想邀請機師空姐合照，惟因緊張而不敢，十分好笑。

Aldric（左）讀中六時獲知國泰推出「I Can Fly」時立即參加，與幾個同學一同成為首屆學員，與不少機師空姐和當時組員成為好友，至今仍不時聯繫。

中六參加成為首屆學員 難忘籌辦社會服務

計劃中最令Aldric印象難忘的，是當時與組員合作策劃並完成的社會服務，「以前最多跟學校賣旗，但當時我們真係由零到一百去做，最終選擇為基層家庭的小朋友提供航空體驗，籌備到完成有好多困難要商量要克服，到最後見到參加者開心的笑容，覺得好難忘同滿足。」

Aldric指參加計劃後不單了解航空業，另一得著更是擴闊了社交圈子，導師、組員、機師和空姐們都成了好朋友，大學畢業後也決定加入國泰工作，至今已15年。Aldric先後在銷售部及其他流程管理部門工作，亦曾駐守外站，近年他接受新挑戰加入數碼部，為公司分析大數據並研究引入最新科技提升效率，他當年的國泰導師今天更變成同事並肩作戰。

Aldric認為同學們懷有好奇心，又想多認識新朋友及增加溝通技巧就適合參加「I Can Fly」，不用擔心英文不夠好，只要有基本溝通能力即可。 （攝：李子軒）

有好奇心想開拓社交圈應參加 不一定要英文叻

Aldric強調不一定要英文叻的人才能參加，只要有基本中英文溝通能力即可，鼓勵懷有好奇心，又想多認識新朋友、增加溝通技巧的同學報名參加。他又稱，計劃活動將為期數個月於週末進行，同學們只要做好時間管理，不需擔心影響學業。

談及「I Can Fly」，曾任計劃導師的副首席機長Ron就表示，好記得有年輕人曾說在香港喜歡航空很寂寞，因大多數人覺得這些很遙遠，特別是過去網絡未發達時想了解也很難，但計劃正是難得的平台集合志同道合的人，一同學習並結成好友，過程中更能與真實的工作人員溝通，深入了解業內的背後運作。

Ron（左）與Aldric（右）曾在首屆「I Can Fly」中結緣，當時Ron是導師，Aldric則是學員，至今兩人在國泰各有成就，認為對航空有興趣的年輕人應把握機會參加，為自己人生提前規劃。 （攝：李子軒）

啟發年輕人找前路 寶貴體驗受用一生

「其實不止航空業，整個過程我覺得是為香港培育人才，學員認識航空業也同時學會關心社會，與人合作與溝通。」Ron指機師只是航空業的一環，當中還有好多不同範疇，希望藉計劃讓年輕人知道未來有不同的可能性，啟發他們找出自己的路，就算將來沒入行，有關體驗也幫到他們的人生發展。

「計劃名 I Can Fly 中個Fly不止是真實飛行，也是學員由訂立人生目標到實踐的過程，希望計劃幫到同學飛向夢想。」身為爸爸的Ron認為「讀萬卷書不如行萬里路」，學員在過程中所得不止航空知識與體驗，也有人與人相處的溝通合作能力，十分可貴，建議父母們要相信小朋友潛能無限，他們如喜歡就能盡情投入同時平衡好學業。

Ron認為「讀萬卷書不如行萬里路」，指出「I Can Fly」計劃中所得不止航空知識與體驗，也有人與人相處的溝通合作能力，對年輕人而言有關體驗十分可貴。 （攝：李子軒）

現正接受報名11月26日截止 24年3月至8月進行活動

新一屆國泰航空「飛躍理想計劃 I Can Fly」正於國泰網站招募學員，並將於11月26日截止報名。今年學員名額增至300個， 14至18歲的學生可到國泰網站填寫申請表格 ，包括遞交學校提名表格，回答3條問題，並分享個人的社會服務或STEAM經驗，經遴選後將於12月會獲通知。

「I Can Fly」 計劃自2003年開始，至今已有逾千名學員完成計劃，為航空業及香港培育了不少人才。

表現優異者暑假將可參加航空體驗之旅

學員明年3月起將由一班國泰員工組成的義工領袖帶領，接受為期3個月的培訓，更有機會參觀國泰空廚及國泰貨運站。認識航空業外，學員也需關心社會，分組籌辦活動回饋社會，體會「施比受更有褔」的精神。如果表現理想，學員更有機會於暑假期間參與航空體驗之旅，今屆活動詳情待定，但過去優異學員的體驗極為豐富，例如曾遠赴美國參觀航天航空製造商波音公司，又或是到澳洲親身感受飛行之樂等。

航空業大有可為 把握機會展所長

將成導師的Aldric重申，一個航程並非只是運送乘客，而是將人與人之間的距離拉近，希望有興趣的同學把握機會參加。Ron亦希望年輕人知道香港航空業大有可為，望大家能把握機會堅持夢想，現時業內擴充是好時機去投身其中。