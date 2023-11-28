教育科技月｜香港教育大學賽馬會小學引領創新教育科技

香港教育大學賽馬會小學最近獲得薯片叔叔共創「教育科技英雄獎」大獎的殊榮，該獎項表彰了在教育科技領域做出卓越貢獻的學校和教育機構。



香港教育大學賽馬會小學作為香港教育大學的附屬學校，承擔著培訓未來教師的重要角色。近年來，隨著元宇宙概念的興起，該校積極思考如何在教育中融入新興科技。這項教育科技計劃的實施是出於對未來教育發展的洞察，他們希望能為學生們預備進入Web 3.0時代和元宇宙的世界。



香港教育大學賽馬會小學最近獲得薯片叔叔共創「教育科技英雄獎」大獎殊榮。校長張錦欣女士表示，學校以創新科技作為核心，意識到未來教育的發展將與Web 3.0和元宇宙密切相關，因此他們希望能夠為學生提供相應的培訓和預備。

香港教育大學賽馬會小學校長張錦欣女士表示，學校以創新科技作為核心，因為教育一直在不斷變革，學生面臨著眾多不同的挑戰，所以學校的教育科技計劃於兩年前開始，當時元宇宙的概念剛剛產生。學校也意識到未來教育的發展將與Web 3.0和元宇宙密切相關，因此他們希望能夠為學生提供相應的培訓和預備。項計劃的目標是讓訓練學生獲得21世紀所需的技能，並與學校的使命相雙互契合。

香港教育大學賽馬會小學最近獲得薯片叔叔共創「教育科技英雄獎」大獎殊榮。得獎的方案是以可持續發展為核心，以問題為導向的方式進行，旨在啟發學生對環境保護和生態永續發展的意識。

今次得獎的方案，是以可持續發展為核心，以問題為導向的方式進行，旨在啟發學生對環境保護和生態永續發展的意識。學校運用了科技教育工具，與合作夥伴如Microsoft和香港海洋公園等機構的合作，創建了一個元宇宙環境，學生們通過這個環境進行專題研習，深入了解海洋生態和可持續發展的議題，過程中得到海洋公園專家的支援，一同探討海洋保護和生態永續發展的重要性。這樣的問題導向學習方式激發了學生對環境保護的興趣和意識，使學生們更深入地了解海洋和海洋生物所面臨的困難。香港教育大學賽馬會小學副校長羅金源先生表示：「在這個計劃中學生們除了能學以致用之外，更重要的地方就是將人與人之間拉近，將人與大自然之間再共融在一起。」

香港教育大學賽馬會小學最近獲得薯片叔叔共創「教育科技英雄獎」大獎殊榮，副校長羅金源先生表示：「在這個計劃中學生們除了能學以致用之外，更重要的地方就是將人與人之間拉近，將人與大自然之間再共融在一起。」

香港教育大學賽馬會小學的這項創新教育科技計劃為學生們提供了更廣闊的學習機會，培養學生的創新思維，建立良好的溝通能力、解難能力和協作能力，以應對未來社會和工作的挑戰。

香港教育大學賽馬會小學最近獲得薯片叔叔共創「教育科技英雄獎」大獎殊榮，得獎的方案，是以可持續發展為核心，以問題為導向的方式進行，旨在啟發學生對環境保護和生態永續發展的意識。

這次獲得「教育科技英雄獎」是對香港教育大學賽馬會小學在教育科技領域持續努力的肯定。他們的成功經驗將為其他學校和教育機構提供借鑒和啟發，推動教育科技的應用和創新，為學生的未來發展打下堅實基礎。

薯片叔叔共創社為表揚香港率先採用教育科技的機構及珍視其背後的學習歷程，推出EdTech英雄獎，旨在鼓勵透過科技應用，在教與學上革新；通過轉型，促進實驗的文化；對照成功和未達目標的經驗，從中學習；以及聚合領先的教學團體，組成社群。