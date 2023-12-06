大灣區升學|廣州南沙民心港人子弟學校 助力港人子女成就非凡人生

子女教育一直是家長們最操心的一環，來到12月家長開始要為子女升學事宜張羅。想子女具備「世界觀、大格局」，不一定要到海外升學！因為目前內地已經有了一所高質素港人學校，能夠滿足家長及學生的需求。它就是廣州南沙民心港人子弟學校，從香港坐高鐵35分鐘即可到達！無擬是不錯的選擇。學校以香港教育課程為基礎，無論他日子女想於內地繼續升學、回港或到海外升學，都能銜接香港或海外高校課程。學校現正進行全球招生，家長們想要為子女申請入讀，就即看內文並把握時期報名。



廣州南沙民心港人子弟學校由全國政協副主席梁振英牽頭創立，秉承香港教育理念，用「兩文三語」為港人子女及其他非內地籍子女提供優質教育，培育新一代擁有「香港根、中國心、世界觀、大格局」的思維，並融合東西方的教育精粹，讓學生們能在陌生環境中實現自我導航，將來能成為「厚德、博學、創新、篤行、勤勉」的新一代全球領導者。

一條龍辦學無縫接軌 多元升學機會

民心學校為一所採用香港學制的12年「一條龍」寄宿中小學，「一條龍」制能確保中、小學課程的連貫性，可減少學生由小學升讀中學時的適應困難。學校秉承香港教育理念及優質教育基礎，中、小學均以英語為主要教學語言，而且與香港本地課程一致。學習框架融入香港中學文憑試課程（DSE）、IGCSE及GCE（AS & AL）等國際認可課程外，目前已正式成為IBDP（國際文憑大學預科）候選學校，讓學生的資歷可以銜接到內地、香港或海外課程，大大提升升學機會。民心現在更蓄力成為HKDSE內地考場，方便學生參與公開試。

精英薈聚 優良師資團隊

除了有完善的課程架構，家長們最著重師資。民心學校從全球擢拔人才，由總校長親自領導來自內地、香港、新加坡、澳洲、法國、英國和美國等國家的教師精英。團隊擁有碩士及博士學歷者超80%、博士學歷者超14%。無論學生想升讀香港或國內外頂尖研究院校，學校的升學輔導老師均能帶領學生爭取達標。

強大的師資團隊來自世界各地。

除此之外，民心講堂更會邀請各領域頂尖專家學者作一系列上至天文，下至地理，不同範疇的講座，豐富學生書本以外的知識，發展得更遠。同時，民心亦與戰略夥伴香港科技大學（廣州）建立合作協議，重點發展校本STEAM課程，於小學、中學不同階段的課程及課外活動中，引進人工智能、大數據、金融科技、物聯網、機器人及生物科技，提升學生探索、創新、溝通、協作和組織能力。同時，香港科大（廣州）更接受民心學校的優秀學生到大學選修課程，並給予學分認可，讓學生早日體驗大學生活。

寄宿生活擴闊視野 多姿活動發展潛能

作為寄宿學校，民心不但著重學生們的學習，亦同樣重視學生們的品格素養及價值教育，讓他們建立正確價值觀、人生觀及世界觀。從「知、情、意、行」四個方向，培養其「香港根、中國心、世界觀」的大格局優秀特質，在個人、家庭、學校、社會、國家及世界，都可以成為成熟的公民。

宿舍內設有舍監及寄宿導師負責督導及照顧學生的日常生活、起居，讓宿生情感、心理及社交得到充分照顧，並有醫護負責宿生的身體健康及保健。比起一般日間學校，寄宿生活更多姿多彩，不但可認識來自不同居住地的宿生，更可以透過恆常的群體及課外活動，拓寛視野、建立更廣濶人脈，發展潛能。校內設有不同設施讓學生使用，校方更安排逾160項、6大類別的課餘活動讓學生可以參與，更有高桌晚餐、天才表演、夜話民心，甚至研學之旅等，讓學生學習獨立自主，從不同活動中學習，建立良好的人際關係及生活環境。

臨近香港方便往返 新學年招生必聽簡介會

民心學校的辦學機構是在香港註冊，並已取得香港稅局免稅地位的非牟利公益團體。學宿費用較低，而且距離香港甚近，乘坐高鐵只需35分鐘，家長可隨時探望子女，或子女於周末可隨時返港。民心學校2024-2025 年度（香港課程），現在開始全球招生，凡沒有任何中國內地身份之香港、澳門、台灣及外國國籍學生均可申請入讀。想讓子女入讀的家長，就千萬別錯過即將舉行的廣州南沙民心港人子弟學校全球招生線上簡介會。

2023年12月9日（六）15:00-16:30（線上直播）https://mhmza.h5.xeknow.com/sl/17FgXv

申請流程及申請表格︰https://www.minxinnansha.org/archives/619

（資料及相片由客戶提供）