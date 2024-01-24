初創公司為SEN學生度身訂造課程 3D打印助拉近學習差距提升自信
3D打印已經成為顛覆工業生產的技術之一，近年更成為不少中小學STEAM課程的內容之一。教育科技初創公司「MakeOmnia」於2015年成立，是其中一間數碼港培育公司，一直積極推動融合3D打印及STEAM學習。MakeOmnia 去年獲社創基金（SIE Fund）撥款推出「Project STEM to SEN」，為有特殊教育需要（SEN）的學生度身訂造一系列的3D打印工作坊，拉近SEN學生與其他學生的學習差距之餘，亦提升他們的自信心。
度身訂造教學方法及資源 辦作品展覽展示SEN學生學習成果
MakeOmnia 自2021年為SEN學生提供3D打印課程及工作坊，服務對象包括幼稚園、小學、中學及特殊學校。基於所有學生都是獨一無二的信念，「Project STEM to SEN」為SEN學生度身訂造教學方法及資源，收窄他們與其他學生的學習差距，讓所有學生都享有同等的學習機會，感受STEAM帶來的樂趣。計劃以3D打印技術為主軸，可以提升學生不同方面的學習能力，例如圖像辨識及立體空間認知，亦能促進創造及解難等共通能力，長遠協助他們投身職場。
Project STEM to SEN 於去年3月舉行開幕禮，多名參與計劃的大學生及中學生義務導師於4及5月期間接受培訓，並於6月為SEN學生主持共4天的工作坊，教授他們基礎3D打印技術，包括繪圖及建模。計劃於12月舉行作品展覽及閉幕禮，一方面向社會大眾展示學生們的學習成果，另一方面讓大眾關注SEN學生的學習需要，肯定他們的價值。
兩學校參加計劃 學用軟件建模及3D打印筆
匡智會元朗晨㬢學校及禮賢會恩慈學校是兩間參加 Project STEM to SEN 的特殊學校，學生獲安排參加兩個工作坊，包括使用「Draw23D」軟件設計3D建模作品及使用3D打印筆建成3D打印成品。
Draw23D工作坊會先向學生介紹3D建模的基礎知識和概念，包括物體的三維展示、建模工具和技巧等，然後進入實戰環節，學習使用該軟件的界面和功能，包括繪製基本形狀、添加細節、設計紋理等。更進一步，學生可以探索不同的建模技術，如轉換、變形和複製等，以創造更複雜和有趣的模型，以至是使用照明和材質以增強模型的視覺效果。工作坊的內容有助激發學生創造力，鼓勵他們設計獨特和具有創意的3D建模作品。
3D打印筆工作坊則由3D打印基本原理為起點，教授學生3D打印的基本原理和過程，包括數字建模、切片和打印等。學生會學習使用3D打印筆的操作技巧，包括握筆姿勢、繪製速度和線條粗細等，繼而探索進階技術如繪製平面圖案、建立立體結構和填充空間等，或修飾和後製處理打印成品，包括修剪、研磨和上色等。學生於完成工作坊後，可以設計並打印出獨一無二的3D物品，例如鑰匙扣、飾品或小型雕塑等。
MakeOmnia相信，工作坊能夠提供學生們實踐創意和技術技能的機會，並鼓勵他們在3D建模和3D打印領域中實現自己創新而獨特的想法。