初創公司為SEN學生度身訂造課程　3D打印助拉近學習差距提升自信

3D打印已經成為顛覆工業生產的技術之一，近年更成為不少中小學STEAM課程的內容之一。教育科技初創公司「MakeOmnia」於2015年成立，是其中一間數碼港培育公司，一直積極推動融合3D打印及STEAM學習。MakeOmnia 去年獲社創基金（SIE Fund）撥款推出「Project STEM to SEN」，為有特殊教育需要（SEN）的學生度身訂造一系列的3D打印工作坊，拉近SEN學生與其他學生的學習差距之餘，亦提升他們的自信心。



教育科技初創公司「MakeOmnia」於2015年成立，是其中一間數碼港培育公司，一直積極推動融合3D打印及STEAM學習。圖為MakeOmnia創辦人之一的袁碧琦小姐。

度身訂造教學方法及資源 辦作品展覽展示SEN學生學習成果

MakeOmnia 自2021年為SEN學生提供3D打印課程及工作坊，服務對象包括幼稚園、小學、中學及特殊學校。基於所有學生都是獨一無二的信念，「Project STEM to SEN」為SEN學生度身訂造教學方法及資源，收窄他們與其他學生的學習差距，讓所有學生都享有同等的學習機會，感受STEAM帶來的樂趣。計劃以3D打印技術為主軸，可以提升學生不同方面的學習能力，例如圖像辨識及立體空間認知，亦能促進創造及解難等共通能力，長遠協助他們投身職場。

「Project STEM to SEN」為SEN學生度身訂造教學方法及資源，收窄他們與其他學生的學習差距。圖左一為MakeOmnia創辦人之一的袁碧琦小姐。

Project STEM to SEN 於去年3月舉行開幕禮，多名參與計劃的大學生及中學生義務導師於4及5月期間接受培訓，並於6月為SEN學生主持共4天的工作坊，教授他們基礎3D打印技術，包括繪圖及建模。計劃於12月舉行作品展覽及閉幕禮，一方面向社會大眾展示學生們的學習成果，另一方面讓大眾關注SEN學生的學習需要，肯定他們的價值。

兩學校參加計劃 學用軟件建模及3D打印筆

Project STEM to SEN為匡智會元朗晨㬢學校及禮賢會恩慈學校的學生安排參加兩個工作坊，包括使用「Draw23D」軟件設計3D建模作品及使用3D打印筆建成3D打印成品。

匡智會元朗晨㬢學校及禮賢會恩慈學校是兩間參加 Project STEM to SEN 的特殊學校，學生獲安排參加兩個工作坊，包括使用「Draw23D」軟件設計3D建模作品及使用3D打印筆建成3D打印成品。

Draw23D工作坊會先向學生介紹3D建模的基礎知識和概念，包括物體的三維展示、建模工具和技巧等，然後進入實戰環節，學習使用該軟件的界面和功能，包括繪製基本形狀、添加細節、設計紋理等。更進一步，學生可以探索不同的建模技術，如轉換、變形和複製等，以創造更複雜和有趣的模型，以至是使用照明和材質以增強模型的視覺效果。工作坊的內容有助激發學生創造力，鼓勵他們設計獨特和具有創意的3D建模作品。

3D打印筆工作坊則由3D打印基本原理為起點，教授學生3D打印的基本原理和過程，包括數字建模、切片和打印等。學生會學習使用3D打印筆的操作技巧，包括握筆姿勢、繪製速度和線條粗細等，繼而探索進階技術如繪製平面圖案、建立立體結構和填充空間等，或修飾和後製處理打印成品，包括修剪、研磨和上色等。學生於完成工作坊後，可以設計並打印出獨一無二的3D物品，例如鑰匙扣、飾品或小型雕塑等。

MakeOmnia相信，工作坊能夠提供學生們實踐創意和技術技能的機會，並鼓勵他們在3D建模和3D打印領域中實現自己創新而獨特的想法。