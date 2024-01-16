觀塘區青公委推博士生師徒計劃　助區內基層學生接觸最新科研知識

觀塘區青年發展及公民教育委員會，與觀塘民政事務處、九龍東各界聯會、香港優才及專才協會、觀塘區學校聯會合辦的「博士生師徒傳承計劃」日前正式啟動，對象是觀塘區中四或以上的基層學生。35位授課導師全是高學歷的博士或博士後，博士導師和觀塘區學生將獲配對進行為期一年的科研學習。



「博士生師徒傳承計劃」日前正式啟動，對象是觀塘區中四或以上的基層學生。

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計劃將設立10至20個不同主題的項目小組，每個小組配對3至4名博士導師，帶領6至8位學生進行科研，涵蓋多個熱門升學及就業範疇包括護理、新能源技術、人工智能等領域。

主禮開幕的觀塘民政專員何立基寄語參與同學把握機遇，盡情學習，將來學成為觀塘區出一份力。構思及主辦計劃的觀塘區青年發展及公民教育委員會主席李誌峰在致辭時透露，是次活動自去年4月觀塘區青公委成立時即落手籌辦，感謝觀塘區學校及一眾博士生大力支持令計劃得以在半年內成事。他分享計劃籌辦期間的點滴，在逐一與報名學生面試時對於他們對人生目標明確感到驚喜和欣慰。他解釋，作為基層出身的過來人，當年深受中國改革開放的機遇得以成功創業，希望今次計劃能夠製造機會讓觀塘區基層學生接觸內地最新的科研專業知識及建立更廣闊人際網絡和視野。

觀塘區議員梁思韻（左一）與觀塘區學校聯會主席、香港聖公會何明華會督中學校長金偉明（右二）和該校師生交流合影。

開幕禮上亦見一眾新就任觀塘區議員的身影。新獲政府委任的梁思韻議員亦走到多間參與計劃的學校隊伍中勉勵參與同學多作嘗試，珍惜機會。作為主辦方之一，觀塘區學校聯會主席金偉明校長形容活動創新有意義，得到多間區內學校積極參與，金校長所屬學校香港聖公會何明華會督中學亦有學生報名，期望學生在活動期間向學長多多學習。

現時活動仍接受報名，有興趣的觀塘區學校可經校長或學校聯絡主任聯絡觀塘區學校聯會，亦可經電郵 education@hk01.com 代為轉發至相關部門跟進。