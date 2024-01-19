以田徑運動鍛鍊身心靈․基督教神召會梁省德小學　田徑運動場開幕

運動，不但可以強身健體，更可以釋放壓力、促進個人心智發展。而從小開始培育學生體育發展，不但可鍛鍊其體魄，從而更可以提升學生的自信心及培育正確價值觀。位於將軍澳的基督教神召會梁省德小學（梁省德小學），是西貢區數一數二運動彪炳的小學，尤其是田徑隊，在學界競技場上橫掃獎項。學校一直以「堅持信念．堅毅不屈」培育學生迎接各項挑戰、克服困難，繼建立了佔地2,000多呎的「學生健康發展中心」，為校內師生及校外人士提供訓練場所後，於2021年，學校更獲「戴麟趾爵士康樂基金」撥款於校內興建「田徑運動場」，日前田徑場正式開幕。



運動不是求獎杯 治癒心靈提升自信

梁省德小學一向深信透過體育發展能進一步關顧學生身、心、靈的需要，近年積極發展多元體育運動，希望藉此培育學生「堅持信念．堅毅不屈」的理念。小朋友在小學階段，跑跑跳跳「放電」是最自然不過的天性，在校園內有一個符合國際標準的田徑場地及設施讓他們跑跳，不但可以「放電」，從而也讓學生對運動產生興趣。目前，學校已組成一支逾百人的田徑隊，無論是成績或是體育設施都在學界中所向披靡。

梁省德小學在學界田徑成績彪炳，在不同組別橫掃多個獎項。

「你讓他們跑、多走一下，甚至他們有機會參加比賽，他們的樣貌和精神，真的比起一個沒甚麼活動的小朋友是有些差別的，你會看到特別是運動員他們對自己的自信。」不少學校或家長眼中，體育課只是兼教科目，但在梁省德小學以及校長張麗君眼中，體育課或是運動對小朋友發展則非常重要，「我是非常重視運動，這對小朋友的身心靈健康非常重要。我們不是要眼前的獎杯，而是最重要小朋友在一個學習的氣氛底下，運動可作一種心靈上的治療，讓小朋友可以放鬆自己，所以我覺得運動是佔據人生中一個很重要的位置。」

張麗君校長非常重視小朋友的心身靈健康，不但鼓勵學生多做運動，亦因田徑隊啟發推行「NO HOMEWORK CHALLENGE（零家課）」政策，希望學生在沒有壓力的學習環境中身心得以健康成長。

除了在競技場上爭取到佳績，自從校內興建了田徑場後，張校長說很明顯看到學生們在行動力及團隊合作的改變，「我見到教練教的東西不只是體育，更讓他們對自己的自律要求。因為是一種團隊的訓練，所以他們會為了這場比賽而去很認真，還有他們也都知道教練的要求。我見到那種魅力，看得到體育帶給小朋友的那種狀態，運動帶給他們很正面想法，所以為甚麼說運動是一種治療心靈，不是要他比賽中一定要取勝，只要看到小朋友那種童真，整個人很精靈、很精神、很有能量，這些都是運動帶給小朋友的。」

田徑運動場配備有6條國際標準100米跑道、跳遠沙池、跳高及推鉛球等田徑設施。

田徑場開幕當日，前三項鐵人名將李致和博士到場擔任嘉賓，寄語學生及家長，藉參加運動能達致身心健康。

運動魂！背後推手以心建軍

「學校有自己的田徑場，練習時會更方便。」、「未來希望成為運動員，或是體育老師。」、「期待返學，因為放學後可以練習！」，這些都是學校田徑隊同學的心聲。能讓張校長看到運動魅力的，不只是一班學生，更是在背後推動學生們動起來的一班老師。「我們剛到這間學校時，真的甚麼項目都沒有，沒有校隊，就是一所普通的津貼小學。」李健暉主任回憶說。「當時我們的想法就是田徑這個項目，只要你有場地就已經可以做練習，這個是最容易去讓小朋友做訓練，所以當時我們就想不如以田徑做一個主項，於是我們便開始聘請一些專業的教練，然後我們再在很多的比賽中投放更多資源，小朋友就開始獲得更加多的獎項。」

（左起）六年班的石心懿、石杓然以及五年班的蘇子然，都是梁省德小學田徑隊名將。石心懿早前更打破了60米的學界紀錄。

同學們即將升讀中學，他們目標清晰，希望他日成為運動員。

於校內擁有一個標準跳遠沙池，實是本港小學罕見，連李致和博士都為之驚訝。

不少家長都會擔心田徑的長時間訓練會影響學業成績，校友兼老師馮啟亨說︰「很多人都會覺得運動和讀書，可能是要取捨，但是我們就反過來，我們就覺得運動能夠做得好的，他在讀書上面都會做得更好，所以可能我們在一些訓練營或者是練習之前，我們都會跟他們做一些溫習，去確保他們可以將這個認真的態度，實踐在他生活不同的方面。例如：校內舉行的硬筆書法比賽，其中五、六年級得獎的同學很多都是田徑隊，他們做事認真的態度、自律性和專注力會比其他沒有運動的學生更加高。」

學校的體育老師、教練團隊，是促成學校田徑隊、田徑場誕生的推手。

而田徑項目有跑、有跳、有擲項，有些同學可能他們跑得不快，但在擲項中他們可以找到他們的自信，然後慢慢學習去專注去做一些事情，這正正彰顯「因材施教」的教育根本。「希望同學可以從小培養這個概念----『我的習慣就是跑、跳、擲』，慢慢令到他去建立了一個興趣也好，在田徑上拿到一些自信心也好，這是我們希望透過運動或者田徑帶給小朋友的一個信念。」體育科科主任張鍇豪老師說。

前香港田徑代表隊成員、香港男子十項全能紀錄保持者，吳哲穎老師見證學校田徑隊由零開始的改變︰「我們的訓練都要求他們的自律性比其他非校隊的同學高，他們的目標會清晰很多，能講出自己的目標。如果學生沒有目標，便容易會有想不通的情況，但如果給他們一個訓練，他們有了目標的話，就不會想其他（負面）的東西，而且會期待訓練。」

老師們的熱誠以及對同學們的真心，一步一步打動了張校長，建立起一支強大的田徑隊，樹立起良好的校風，繼而迎來屬於自己學校的田徑場。而最重要的，是幫助學生們建立自信。

傳承․推動․別放棄

學校田徑隊現已逾150人，張校長表示希望未來可以做到全校都是運動員。於2021年1月，學校成功獲得「戴麟趾爵士康樂基金」撥款興建符合國際標準的田徑運動場，不僅為校內學生的體育課、校隊提供了最佳的學習場地，亦為舉辦不同類型活動及比賽提供場地。同時，學校亦歡迎校友們回校使用場地，「很想學生不要放棄，在小學這麼辛苦練習，去到中學可以繼續。如果沒有時間或者將來學校沒有這些設施，我們是完全歡迎他們回來練習。」學校不但致力培育校隊，同時亦冀望把體育精神傳承下去。

除此之外，藉由培訓學生及田徑隊，學校亦希望把良好運動風氣擴闊至家長層面、甚至社區。學校亦配合教育局推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，以及各隊伍的訓練要求，為西貢區小學田徑代表及各體育聯會提供固定及標準的練習場地，以提升訓練質素，希望西貢區的田徑運動比賽成績能夠持續提升。同時，學校於未來更計劃籌辦更多與運動治療相關的工作坊，甚至「親子活動」予社區人士等，鼓勵教師、家長及社區人士在工餘時間進行體適能活動，建立健康體魄，達致精神健康。

（資料及相片由客戶提供）