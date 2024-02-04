學習障礙中四生迎難而上考第一 　獲頒「向上游」獎學金

遇到困難，不少人會退縮或放棄，但正就讀中四的黃孝庭同學卻選擇迎難而上，努力克服學習障礙並考獲全級第一。他的堅毅更為他贏得今年「向上游獎勵計劃」的獎學金，將來有意當上工程師的他，已計劃好把獎學金用於加強中英文，希望日後考DSE時能有好成績，順利升上大學。



黃孝庭就讀於迦密愛禮信中學中四級，他指小學發現有言語障礙，與人溝通常有困難，表達不夠流暢，令他自信心受打擊。幸好身邊同學都不會取笑他，及後他接受言語治療訓練，例如看圖說話等等，多練習多努力，情況慢慢好轉。

黃孝庭從小發現有學習障礙，堅持訓練和努力學習，終考獲全級第一的好成績。（梁鵬威攝）

學障下努力學習 謝家人師長鼓勵

除了說話，黃孝庭指其手握力亦較其他人弱，導致執筆寫字容易疲倦。每逢考試或作文需要長時間寫字，中段常要休息，不單影響表現，甚至試過因此不夠時間完成考卷影響成績。

困難雖多，可是黃孝庭慶幸身邊有支持他的師長，有無限鼓勵總是叫他加油的家人，還有一班友善的同學，在他堅持努力訓練及學習下，終於克服種種障礙，更取得全級第一的佳績。學習以外他亦享受和同學一起參賽，熱愛理科的他和團隊先後在火戰車比賽、Lego機械人比賽等都獲佳績，從中學懂團體合作精神。

黃孝庭希望大學能繼續修讀理科，將來可當一名工程師。（梁鵬威攝）

獎學金用以學好中英文 望入大學將來做工程師

黃孝庭今次獲得「向上游獎勵計劃」獎學金，將獲得由向上游提供的經濟援助、升學輔導及學業資助，包括報讀補習班、模擬考試等配套。他表示得知獲選一刻，覺得自己的努力和堅持都得到認同，打算運用獎學金補習中、英文。他笑言自己是「理科腦」，愛思考但語文底子弱，希望可打好語文基礎，為日後考DSE做好準備，力爭讀大學的入場券。

黃孝庭鼓勵同樣有學習障礙的同學，不要放棄，大家一起為未來加油。（梁鵬威攝）

中四是關鍵的一年，黃孝庭已計劃將來攻讀理科，夢想入讀香港大學，長大後最想當一名工程師，希望能發明到造福人類的產品，對社會作出貢獻。香港也許有不少和黃孝庭一樣遇上學習障礙的學生，黃孝庭表示很想向他們說一句加油，希望大家了解他的故事後，都能學會不放棄，繼續堅持為自己的未來打拚。

「向上游獎勵計劃」前身是遵理傑出學生獎勵計劃，始於2015年，計劃希望藉提供經濟及學業援助，勉勵來自不同成長背景之青少年，克服自身家庭、健康、學業等困難，努力不懈地實踐抱負與夢想，貫徹「知識改變命運」理念。