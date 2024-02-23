ESG LAB｜兩中小學各自開發3D虛擬遊戲　協助學生實踐跨學科學習

「STEAM+01 ESG Maker Lab」是為配合「中學IT創新實驗室」而設的先導合作計劃。《香港01》將統籌並聯同一眾「01教育伙伴」科技初創企業推出一系列STEAM課程，並結合「01社區伙伴」的一系列社區議題培訓，讓學生就多個環境、社會和企業管治（ESG）議題，以創新思維提出可持續發展倡議案。



為加深大眾對STEAM跨學科實踐的認知，「01教育」於學界搜羅了不同的創意案例與讀者分享，而是次分享的兩個個案分別來自路德會協同中學以及香港潮商學校。兩校各自開發了3D虛擬遊戲，以別樹一幟的遊戲化學習方式，協助學生進行虛擬校園或社區考察，實踐跨學科學習，以至於學校開放日等活動讓大眾參與其中，一同分享學生們的學習成果。



路德會協同中學將社區考察活動學習成果開發成一套3D虛擬校園及社區考察遊戲。（路德會協同中學提供）

STEAM 跨學科應用 — 「公民及社會發展科」

路德會協同中學為「公民及社會發展科」的學生安排了不同的社區考察活動，再於事後將學習成果開發成一套3D虛擬校園及社區考察遊戲。這個遊戲挑選了與學校同樣位處於深水埗區內的7個地標，化為不同的數碼化歷險場景，當中包括了大坑西新邨、美荷樓、嘉頓中心等等，並讓學生操作遊戲內的角色進行文化探索。

遊戲挑選了與學校同樣位處於深水埗區內的7個地標，化為不同的數碼化歷險場景，當中包括了大坑西新邨、美荷樓、嘉頓中心等等，並讓學生操作遊戲內的角色進行文化探索。（路德會協同中學提供）

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學科負責老師潘星宇表示，深水埗區有不少建築蘊含了豐富的歷史文化及保育元素，並且與香港的發展息息相關。例如美荷樓的歷史正好代表著香港公共屋邨的發展史，與公民科中的「香港發展概略」單元不謀而合，能透過活動逐步培養學生對社區的歸屬感，建構香港以至國家的身份認同感。

學生運用科技進行到外進行拍攝、訪問，再製作成遊戲化體驗，將學習成果記錄下來，除了能培養跨學科的知識及能力外，亦能讓他們有更投入的參與度，並非單靠講座來被動地接收息，而是以全新方式推動教育，讓學生更能樂在其中。而且，透過這個虛擬社區考察遊戲，能讓即將面臨重建的建築，例如大坑西新邨等等，透過創新科技以數碼形式保留下來，讓學生記著學校附近有過這一段特別的歷史，將其化成學校歷史的一部份永久保存。

陳婉玲校長與潘星宇老師聯同學生們一同在校園開放日展示成果。（路德會協同中學提供）

融入校園開放日 向公眾展示學習成果

參與計劃的學生鄭清澐則表示，這次的活動讓她收穫豐富，對社區文化有了更深的認識，並希望能透過這個創新的遊戲，藉著校園開放日等活動，將訊息傳達至校外的普羅大眾。路德會協同中學陳婉玲校長認為，計劃能培養學生對社會的責任感以及公民意識，並且激發他們的學習動機、讓他們實踐所學。對社會而言，透過學生們的創意，將有助傳承社區文化及價值，而學生的點子亦將可促進社會創新和進步，達至社會的可持續發展。

香港潮商學校建構了整個虛擬校園，讓校內師生及公眾人士能同樣透過遊戲化體驗，了解這間歷史悠久小學的最新校園面貌。（香港潮商學校提供）

製作虛擬校園導賞 記錄學校發展面貌

另一邊廂，適逢建校一百周年的香港潮商學校，則建構了整個虛擬校園，讓校內師生及公眾人士能同樣透過遊戲化體驗，了解這間歷史悠久小學的最新校園面貌。遊戲呈現了校園內的不同特色設施及細節，包括設有攀石場的活動室、以太空船作設計概念的電腦室，以及由辦學團體、教職員、家長和學生一起創作的「百周年校慶壁畫創作」等等，期望以科技記錄學校百周年的發展盛況。

遊戲呈現校園內不同特色設施及細節，包括設有攀石場的活動室、以太空船作設計概念的電腦室，以及由辦學團體、教職員、家長和學生一起創作的「百周年校慶壁畫創作」等等。（香港潮商學校提供）

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融入STEAM課程 提升學習動機

校內資訊科技主任曾湧宏表示，項目除了能展現校園的特色外，更能融入至校內的STEAM學習活動當中。以校園設計為主題，學生能透過相關的虛擬實境技術課程，親自設計不同的小遊戲，並在虛擬校園中實現。而引入校園場景作為課程的一部份，除了能提升學生對校園的歸屬感外，更能提升他們的學習動力，讓他們發揮創意思維，將STEAM知識學以致用，創作出不同的遊戲作品，而大眾亦能親身體驗學生的跨學科學習成果。

STEAM+01 ESG Maker Lab 助實踐相關課程及硬件配套

《香港01》現正聯同教育科技公司Re:learn及其他的「01社區伙伴」，協助學校運用新一輪的「IT創新實驗室」等計劃，為學校提供相關課程以及電腦、VR眼鏡等硬件設備配套，以實踐不同的STEAM跨學科應用方案。參與學校將會競逐「STEAM+01 ESG CUP」學界比賽的獎項殊榮，以表揚學生運用科技改善社區的成果。

有關學習課題和比賽內容將在日內分批公佈，如有興趣了解及率先報名參與計劃，請聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 「中學IT創新實驗室」 方案查詢）

WhatsApp或電話聯絡：35828747