第二屆《城市創科大挑戰》即將舉行　上屆得主讚參賽經驗終身受用

善用科學，發揮創意，任何人都可以成為推動香港發展的創新者。由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第二屆《城市創科大挑戰》即將啟動，鼓勵全民發揮創意思維，以創新科技協助市民應對日常難題。



比賽分為公開組、大學/大專院校組、中學組和小學組，為學生和普羅市民提供發揮創意和創新能力的平台。有首屆中學組得獎者分享稱，比賽為他提供將方案實體化的難得機會，過程令他終身受用，亦有「全女班」優勝者形容，比賽打破她們對科技的刻板印象，亦學會跳出框框勇於嘗試，啟發她們對科技、創新有新想像。



優勝者的指導老師、校長讚賞比賽為學生提供難得的創新平台，支援學生嘗試將方案落實，在過程中有所成長，並將創新科技的風氣帶入校園，鼓勵更多同學嘗試參與同類活動。



首屆《城市創科大挑戰》有來自本地及非本地的參賽者以個人或組隊形式參加，透過不同階段的比賽經驗和參與培訓，啟發不少參賽學生對科技和創新有更深入認識。

首屆《城市創科大挑戰》中有來自本地及非本地的參賽者以個人或組隊形式參加，競逐各個組別的獎項。

首屆《城市創科大挑戰》高中組亞軍由迦密柏雨中學的團隊獲得，他們提出利用昆蟲協助處理廚餘，以簡單配置製成「升級廚餘大師」，創新想法獲評審好評，並同時獲得高中組的「最喜愛獎」。

迦密柏雨中學學生：參賽經驗終身受用 鼓勵參賽不要自我設限

團隊成員呂榮韜同學稱，他和其他參賽同學雖對科學有興趣，惟以往未曾參加任何比賽，過程中遇到不少困難，但參賽經驗終身受用。

「最大得著是過程中一步步去解決問題，提升了解難能力。」他指當時與隊友搜集資料，發現有昆蟲可協助處理廚餘，而有關做法在香港未為所用，深入了解後決定以此為題，並於參賽後設計草圖，在大會的支援下將方案實體化，並不斷改良，獲得寶貴的實踐機會。

迦密柏雨中學的團隊憑昆蟲解決廚餘問題的方案獲得高中組亞軍。圖中為呂榮韜同學。

呂榮韜同學補充，除了設計和製作原型外，入圍參賽者亦需向評審簡報方案。他當時極為緊張，建議大家不要擔心會被評審挑剔，反而可在提問中找到方案弱點加以改良。對於有興趣參賽的同學，他鼓勵大家訂定題目時不要自我設限，亦不要因自感能力不足而卻步，過程中遇到問題可嘗試尋求他人協助。

大會為參賽者提供多個工作坊，以及提供技術支援協助同學將創新概念原型化，被大讚具啟發性。

指導老師讚賞比賽助同學將創新概念製成原型

迦密柏雨中學生物科老師王子揚當時負責指導同學參賽，很開心見證同學在賽事中有所成長，同時讚賞大會提供技術支援協助同學將創新概念原型化，吸引同學投入創科。他又稱，比賽作為匯聚本港創新者的平台，亦讓同學大開眼界，例如他們因在會場認識了方案範疇相關的企業參賽者，獲邀到其智能農場參觀，拓展同學的視野和人脈。

《城市創科大挑戰》鼓勵全民發揮創意思維，以創新科技協助市民應對日常難題，首屆初中組亞軍得主，來自裘錦秋中學（元朗）的三名女生劉鎧琪 、郭卓妍和陳菀禧的經歷，證明即使同學對科技認識不深，只要有創意敢於嘗試，也能發揮創意參加比賽。

第一屆《城市創科大挑戰》初中組亞軍得主（右起）裘錦秋中學（元朗）學生劉鎧琪、郭卓妍和陳菀禧；圖左一為裘錦秋中學（元朗）校長梅志文。

裘錦秋中學（元朗）女生參賽後對科技、創新完全改觀

她們利用了人工智能體感運動應用程式，用家需透過做運動養電子寵物，鼓勵用家多做運動。三人當初是在老師鼓勵下參賽，她們不約而同直言參賽前認為「科技、編程很沉悶」，但參賽後發現只要有想法，創科並不限於理科生，過程中更能學會很多，除了科技知識，亦更懂得團隊合作，她們亦自覺在連場方案簡報中訓練出膽量，現時更有勇氣表達自己的想法。

她們表示女生也有勝過男生的地方，例如編程、繪畫等，亦可能更細心，只要想法能夠突破框框，細心了解問題所在後再將不同想法組合，隨時可以撞出新創意，女生們亦可踴躍參加第二屆比賽。她們又提醒大家在簡報方案時所用語言並非最重要，而是要能夠清晰向評審說明方案的構思，如能提前做足準備，就能更有自信並減少緊張。

裘錦秋中學（元朗）三名女學生憑方案「Caelus人工智能體感運動應用程式」，以電子寵物遊戲形式鼓勵用家做運動，於第一屆《城市創科大挑戰》初中組獲得亞軍。

校長稱參賽團隊學生各有所長 創新科技非理科生專利

裘錦秋中學（元朗）梅志文校長表示，三名同學各有所長，例如劉鎧琪是文科生 、郭卓妍是理科生，而陳菀禧修讀視覺藝術，但她們在比賽中分工合作，為方案注入不同意見，印證不同學生都可發揮創意提出創新方案。

他續稱，三人在《城市創科大挑戰》中獲獎的經驗，不但鼓勵她們繼續更新方案參加其他比賽，亦鼓勵更多同學願意嘗試發揮創意、借助科技提出創新方案，帶動全校創新科技的氛圍。

第二屆《城市創科大挑戰》將推出全新主題，鼓勵全城提出創新構思方案，有興趣參加者須密切留意報名詳情。

第二屆《城市創科大挑戰》即將推出 密切留意報名詳情

第二屆《城市創科大挑戰》將推出全新主題，鼓勵全城提出創新構思方案，如果你希望為香港的未來出一分力，運用創意思維為大家解決日常生所遇到的難題，帶動城市邁進，記得密切留意報名詳情和細節。

有關首屆《城市創科大挑戰》詳情可瀏覽：https://www.citytechgc.hk

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