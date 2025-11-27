出精特工隊︱票房破三級動畫紀錄　前保持者為科幻觸手AV始祖神作

挪威成人動畫《出精特工隊》月初於香港上映，由《白日之下》導演簡君晋初試發行，凌文龍、陳漢娜、林家熙、Lokman楊樂文、岑珈其及陳湛文等配音粵語版，日前在上映20日內便突破545萬港元票房，成為香港史上累積票房最高的三級動畫電影，打破塵封長達36年的紀錄！

《出精特工隊》上映20日內便突破545萬港元票房，成為香港史上累積票房最高的三級動畫電影（《出精特工隊》影片截圖）

1989年上映的日本成人動畫電影《超神傳說》，當年憑544萬港元創下三級動畫電影票房紀錄，保持至今長達36年才被《出精特工隊》打破！日本動畫《超神傳說》改編自前田俊夫創作的同名日本漫畫，漫畫版於1986年至1989年期間連載於《漫畫色情烏托邦》期刊中，情節融合色情、黑色幽默與外星超自然元素，講述由惡魔與人類混血而生的「天邪鬼」被放逐到地球，受命在人類體內發掘具有無窮力量的「超神」，透過繁殖誕下超神後與惡魔大戰，風格相當偏鋒！

日本成人動畫電影《超神傳說》憑544萬港元創下香港三級動畫電影票房紀錄，保持長達36年才被打破！（《超神傳說》電影海報）

《超神傳說》電影版由高山秀樹執導，劇情按漫畫基礎改編，由於電影在世界各地相當賣座，因此被認為是讓日本傳統藝術中「觸手情色」元素全球普及的原因。《超神傳說》劇情有大量「觸手性侵」橋段與畫面，被奉為科幻AV始祖神作，往後有不少實拍或動畫AV作品均採用同類劇情題材，近年影響力更散佈至歐美成人影視娛樂產品。

《超神傳說》電影改編自前田俊夫的同名動畫。（《超神傳說》電影劇照）

《超神傳說》講述由惡魔與人類混血而生的「天邪鬼」被放逐到地球，受命在人類體內發掘具有無窮力量的「超神」，透過繁殖誕下超神後與惡魔大戰！（《超神傳說》電影劇照）