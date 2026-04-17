「講波主持」鄭杞瑤華麗轉身出歌　網民批新MV難聽：個天係公平

鄭杞瑤（Kylie C.）去年由主持、司儀、藝人轉型做歌手，推出由林夕填詞的《只得一半》和由林若寧填詞的《可憐之人》兩首新歌。剛過去了《CHILL CLUB頒獎禮》記者會，她於4月17日再發表第三首新歌《B.B.》。



鄭杞瑤Kylie. C為圈內知名擁有好身材的藝人。(ig圖片)

鄭杞瑤於社交平台上載了她的「swimwear outfits」換衫片段，非常火辣，令人窒息。（IG@ckykylie）

MV性感演出

日前（16/4）她先行在Instagram上分享預告片段，可以見到鄭杞瑤在MV中的性感演出，大騷長腿之餘，還穿上了超緊身背心騎在電單車上，又俯身露出勁長事業線。除了賣歌喉之餘，也「不忘初心」展示性感身材。

網民彈：個天係公平

網民反應也頗為兩極，有人留言表示支持，也有人留言：「加油」，但亦網民笑她：「做返老本行」、「好尷尬」，更有人彈她的唱功：「你公司真係整蠱你」、「把聲咩事」、「個天係公平」。

鄭杞瑤出新歌《B.B.》。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。不過某部分網民表示「不買帳」，直言：「把聲咩事」。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。不過某部分網民表示「不買帳」，直言：「把聲咩事」。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。MV中有不少性格畫面。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。MV中有不少性格畫面。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。今次行性格，而且歌風好特別。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。今次行性格，而且歌風好特別。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。（ig@ckykylie）

鄭杞瑤又有新歌。（ig@ckykylie）

呢輯相真係好正。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤外遊玩水，換足6套唔同色泳衣。黃色。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤外遊玩水，換足6套唔同色泳衣。紫色。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤。（IG@ckykylie）