浜崎真緒遇茶餐廳「潛規則」　想叫侍應「靚仔」竟換來一碗白飯

前日本AV女優浜崎真緒（Mao）近年轉職做夜場DJ，早年更宣布引退不再接拍AV。雖然令不少忠實粉絲失望，但粉絲更在夜店中近距離欣賞浜崎真緒在台上「發灑汗水」，也不失為一種更好的體驗。浜崎真緒近年在中國內地、香港、台灣、東南亞等地出騷打碟，除了名氣、外表成為亮點，她亦是少有外表與實力兼備的女DJ。



浜崎真緒出席書展的簽海報活動，她表示因為寫真書尺度過大，所以不能在書展售賣，只好先簽海報回報粉絲。（葉志明 攝/資料圖片）

突發驚喜！獲香港身份證進駐元朗

早前浜崎真緒在個人社交平台上宣布獲得香港身分證並定居香港，令不少網民都感到意外。她更表示將於元朗居住，因地理上北上過關，或坐車到香港機場也十分便利。有「元朗友」表示，想不到做了浜崎真緒粉絲多年，現在她竟然就與自己於同一區居住，形容感覺：「好夢幻呀！」

前日本AV女優浜崎真緒。（IG@maohamasaki_official）

親解移居真相：工作與交通盡佔優勢

浜崎真緒接受《香港01》Whatsapp訪問，談到來港定居的原因：「來香港主要原因是現在的經紀公司及整個演出團隊都在香港。所以大家在工作溝通上會更方便，還有香港坐飛機去所有國家都很方便，節省了很多時間。」獨家｜前AV女優浜崎真緒影噴血全裸寫真 爆曾被開價陪一日一億！

超貼地生活：親自買餸與粉絲AA制聚餐

她表示，因為已多次在港工作，其實已很快就習慣香港的生活：「平常在香港的時間除了工作外，一般都是待在家。去菜市場買菜在家便飯。也有些時候會跟香港的粉絲一起出外吃飯。」她補充與粉絲食飯一般是採用AA制：「都是大家平均攤分。也不想要粉絲支付太多不必要費用。如果是支持我。我希望他們用這些錢來出國參加我的演出。」

前日本AV女優浜崎真緒宣布即將取香港身分證。（IG@maohamasaki_official）

港迷質素高！私人時間零打擾

出門時會被記得？她表示有，但大多數粉絲都不會打擾她的私人生活。「平常在街上沒太多人會跟我說話。但是他們都會發信息到我IG說今天看到我。大家都非常友善，沒有在私人時間時打擾。」

浜崎真緒話唔明點解叫侍應做「靚仔」，佢會畀一碗白飯。其實在香港，白飯的通俗叫法是「靚仔」。（Threads截圖）

學廣東話鬧笑話 叫「靚仔」變白飯？

雖然來港沒多少年，但除了日文和普通話，浜崎真緒的廣東話也講得相當不錯。問及，外出買餸時，與阿姐阿哥會否溝通有困難？她回答：「買菜時都會盡量用廣東話表達。但是感覺他們好像聽不懂。（有冇啲咩搞笑嘅事？ ）買菜就不太多事情發生，但是跟經紀人去吃飯。不太明白為什麼他稱呼所有服務員是『靚女』。我跟服務員說『靚仔』 他拿一碗米飯給我。廣東話真的很難懂。」