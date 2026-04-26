野生捕獲核彈級身材！　台灣辣模辛尤里尖沙咀險當眾走光狂吸晴

有網民在討論區分享了一組性感美女在尖沙咀人氣酒吧消遣的照片，火辣程度瞬間在網上引發熱烈討論。照片中，這位美女身穿超短連身裙，大方展現修長美腿；上半身更是誠意十足，超低胸Deep V設計讓傲人深溝一覽無遺，難怪會吸引途人目光偷影！



着到咁，行過好難唔望⋯⋯（網上圖片）

咁誇張真係冇問題？（網上圖片）

彎腰補妝太犯規！ 途人路過偷拍

這位「性感尤物」宛如餐廳的「生招牌」，一開始悠閒地坐在門外滑手機，隨後又走進店內的樓梯處打卡拍照，上下齊露的性感穿搭，難怪讓不少途人忍不住駐足偷拍，直呼大飽眼福。回到座位後，她不忘整理衣物、拿出粉餅補妝，沒想到一個微微彎腰，烏低身的動作，豐滿雙峰呼之欲出，視覺效果實在太震撼！

視覺效果實在誇張！（網上圖片）

視覺效果實在誇張！（網上圖片）

原來佢叫辛尤里。（網上圖片）

台灣辣模辛尤里原來嚟咗香港。（網上圖片）

台灣辣模辛尤里原來嚟咗香港。（網上圖片）

台灣辣模辛尤里言行相當出位。（網上圖片）

辣模身分曝光！辛尤里過往出位行徑大起底

眼尖的網民很快就認出，這位火辣女主角正是以魔鬼身材和出位言行聞名的台灣辣模辛尤里（辛宜儒）。辛尤里的作風向來大膽，過去除了在台灣屢次登上新聞版面，更曾因在香港銅鑼灣鬧市當眾脫下內褲而引發軒然大波，論行徑之出位，絕對是「她認第二，沒人敢認第一」。近年來，她除了進軍網路平台拍攝性感影片，早前也因與前夫的離婚風波而再次成為話題人物，一舉一動依然自帶流量密碼。專訪｜台灣辣模辛尤里來港影捆綁寫真 爆最愛呢位56歲不老男神