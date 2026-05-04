SydneySweeney「騎」猛男官宣戀情　新男友為Justin Bieber經理人

憑藉熱門影集《高校十八禁》（Euphoria）爆紅的新生代性感女星Sydney Sweeney，日前（5月2日）在Instagram上高調「官宣」新戀情！她的新歡正是大有來頭的荷里活知名音樂經理人、曾一手發掘Justin Bieber的Scooter Braun。



SydneySweeney官宣新戀情！（ig@sydney_sweeney）

28歲的Sydney在社交平台分享了一系列參加加州Stagecoach音樂節的照片，並配文：「牛仔般的週末 ♥️」。照片中不僅有她的個人美照，更驚喜曝光了她與44歲Scooter Braun親密互動的畫面。只見男方將她緊緊擁入懷中，甚至還將她扛在肩上，舉止相當甜蜜。隨後，Scooter也轉發了該則貼文，並幽默寫下「Stagecoach delivered a lucky cowboy」，Sydney也在帖文底下回覆：「luckier cowgirl」。正式向大眾確認了兩人的情侶關係。

（ig@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney新男友為Justin Bieber經理人Scooter Braun。（ig@scooterbraun）

SydneySweeney騎在Scooter Braun肩上。（ig@sydney_sweeney）

SydneySweeney和Scooter Braun拍拖。（ig@sydney_sweeney）

SydneySweeney和Scooter Braun拍拖。（ig@scooterbraun）

據外媒報導，兩人是在知名富豪Jeff Bezos於義大利舉辦的婚禮上結緣，隨後便多次被媒體捕捉到牽手約會與當街擁吻的畫面。這也是Sydney Sweeney在結束與前未婚夫的感情後，正式迎來的新戀情。

Sydney Sweeney。（SYRN IG圖片）

Sydney Sweeney。（SYRN IG圖片）