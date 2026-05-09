澳門24歲索爆護士「反差萌」　平日白衣天使私底下係性感小野貓

網絡上一位24歲澳門護士Chiun掀起討論！憑藉超級強烈的「反差萌」，她完美示範了何謂「日頭白衣天使，夜晚性感野貓」，火辣身材加上直率敢言的作風，火速成為網民焦點！



這名網名叫Chiun的24歲澳門護士掀起討論。(ig@ooochiun)

同平日白衣天使的形象不同，網上的她形象十足十小野貓一樣。(ig@ooochiun)

澳門24歲索爆護士「反差萌」

現職澳門註冊護士的Chiun，平日在醫院照顧病人時，是位溫柔又專業的白衣天使。但一到假日或者收工後，她便會除下制服大解放，換上清涼衣著，搖身一變成為火辣小辣妹！在個人IG和Threads上，Chiun毫不吝嗇大曬傲人身材，時而展現歐美風的型格性感，時而化身誘人小野貓，與平日端莊的專業形象形成極強烈對比，難怪令一眾網民睇到流晒鼻血。

衣着風格相當有特色。(ig@ooochiun)

網民評價兩極：你們愈罵我愈紅！

不過，這種極致的反差卻引來網民兩極評價。有部分保守網民質疑，她身為註冊護士卻頻頻大曬性感照，加上網上發言大膽直接，似乎有損醫護專業的莊重感。面對排山倒海的負評，這位身高165cm的小辣妹絕對「唔惹少」！她沒有選擇啞忍，反而霸氣截圖反擊酸民，直言「護士下班後也是普通人」，拒絕被職業道德綁架私生活。

作為崇尚自由的新世代，Chiun坦言曾對雙重身份感到掙扎，但最後決定忠於自己。對於網民的攻擊，她更笑言「黑粉都係粉」，甚至霸氣感謝網民賜予流量：「你們愈罵我愈紅！」

有唔少水着。(ig@ooochiun)

衣着風格相當有特色。(ig@ooochiun)

有唔少水着。(ig@ooochiun)

係青春嘅。(ig@ooochiun)

係青春嘅。(ig@ooochiun)

面對網民攻擊一啲都唔怕，大膽做自己。(ig@ooochiun)