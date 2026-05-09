ERROR保錡「疑偷食風波」女主角驚變外國AV女優　網民起底熱討

ERROR組合成員之一保錡早年與沙律張沛樂拍拖時，引來正印賴嘉賢（Carrie）現身公開表示自己「被分手」。事後Carrie要求保錡公開道歉，直認自己感情處理未夠成熟。其後，另一名保錡前度向《香港01》透露保錡是「偷食慣犯」，未幾又有一名IG帳號名「zurichxss」爆料指保錡在2020年10月約她上床，並偷拍情色片段，當年《香港01》曾就事件聯絡雙方，但並未有回覆。



「zurichxss」曾在IG貼出過多張與保錡合照。（Instagram/@zurichxss）

「zurichxss」控訴保錡背女友約她上床。（Instagram/@zurichxss）

「約炮風波」女主角化名「DollyXXXXXX」轉戰AV

事隔多年，近日在網上討論區有一篇用詞露骨的帖文引起注意。內容大致上為當年一個香港網紅「HongKongAsian」赴外國後成為成人片女星的事。網民在帖文中討論發現她的藝名為「DollyXXXXXX」，更指在某知名網站上充斥有關片段。保錡疑偷食︱再有「受害者」IG爆料：點解你有女朋友都約我上床？

不得不佩服網民嘅眼力，咁都認到。（LIHKG截圖）

網民留言寸繪麗奈：學下嘢啦

有網民亦在帖文中寫道：「繪麗奈學下嘢啦 女優喎」，指這名到外國做色情片女星的女性更多產且放得開。同時，也有人翻出幾年前新聞，指當年指控保錡約上床後拍片的「zurichxss」，就是現在這名藝名為「DollyXXXXXX」的色情片女星。

如今「zurichxss」化名「DollyXXXXXX」轉戰外國AV界。（ig圖片）

如今「zurichxss」化名「DollyXXXXXX」轉戰外國AV界。（ig圖片）

個人社交平台上的照片較影片保守得多，但尺度依然十分誇張。（ig圖片）

個人社交平台上的照片較影片保守得多，但尺度依然十分誇張。（ig圖片）

有唔少騷身材照片。（ig圖片）

有唔少騷身材照片。（ig圖片）

ERROR保錡「約炮風波」女主角驚變驚變外國AV女優。（ig圖片）