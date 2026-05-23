前日本AV女優浜崎真緒變身香港人　身份證「爆笑5字中文名」曝光

前日本AV女優浜崎真緒近年「轉職」成功做夜場打碟DJ，東南亞、香港、內地甚至時外國都見到她的身影，令人意想不到的是，最近她竟成功取得香港居民身分證！她曾表示，因為工作關係認為拎身分證更為便利，其一是可以方便在港工作，其二是住在香港也方便她到世界各地出trip工作，認為識揀！



浜崎真緒（濱崎真緒）表示，之後在中環蘭桂坊有簽書及粉絲聚會活動。（葉志明 攝）

Threads「火力全開」激情互動！霸氣金句秒殺全場

近期浜崎真緒也經常在Threads上與網民「激情互動」。當然，是指她在網上用中文名與網民交流，每有人在網上標記她，浜崎真緒總會真人回覆。曾經有人問，為什麼她可以用中文回覆Threads留言，她就以：「我說中文原因是因為你們不懂日語」秒殺，就連網民也大感佩服，留言：「突然覺得浜崎真緒真心好適合做香港人，舌戰台灣人天下無雙。由劍大事件到中文事件，已經知道佢係火力全開。」

點解浜崎真緒張身分證係5個名？（ig圖片）

據浜崎真緒透露，現時住在元朗。元朗嘅街坊係咪好興奮呢？（ig圖片）

據浜崎真緒透露，現時住在元朗。元朗嘅街坊係咪好興奮呢？（ig圖片）

香港終於有本土（前）日本AV女優啦，雖然係「外援」。（ig圖片）

香港終於有本土（前）日本AV女優啦，雖然係「外援」。（ig圖片）

經理人親自揭秘！身分證「5字中文名」超貼地爆笑

早前浜崎真緒取得香港身分證後，在個人社交平台開心share。《香港01》記者發現她的身分證上為5個中文字，並非傳統華人3到4個字的名字，也不是她的本名4個名。查詢後，她透過經理人回覆：「中文名叫進擊的海膽」，實在十分貼地搞笑。

浜崎真緒曾接受《香港01》獨家訪問。（林迅景 攝／資料圖片）