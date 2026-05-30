19歲混血女神舒舒比基尼上馬　「一個彎腰」騷噴血身材為寫真造勢

若要盤點現今台灣網紅界最受歡迎的「最強」代表，絕對非混血女神「舒舒」莫屬！早前，她受邀登上YouTube節目《威廉沈歡樂送》，與人氣啦啦隊女神林襄同框泡湯，超震撼的惹火畫面一播出，瞬間引爆網絡討論度，也讓她穩坐網民心中的「混血女神」寶座。



畫面好歡樂。（YouTube截圖 / 威廉沈歡樂送）

畫面好歡樂。（YouTube截圖 / 威廉沈歡樂送）

高三玩抖音意外爆紅！19歲坐擁43萬死忠粉

憑藉着青春無敵的年紀、精緻的混血臉蛋，以及不科學的魔鬼身材，舒舒的人氣一路狂飆。出道短短幾年，她的IG已坐擁超過43萬粉絲追蹤，光是過去一年就強勢暴增了近10萬人。談及入行契機，她去年接受《香港01》訪問時透露，其實早在高三就已經開始經營社群：「那時候剛開始玩抖音，原本只是想說無聊拍一下，沒想到會得到這麼多人的關注。」

舒舒是近年冒起的網紅之一，賣點是什麼，相信大家一眼就睇得出。（IG@xck713）

舒舒除了身材好，性格搞笑也是一大賣點。（IG@xck713）

網紅舒舒經常大曬好身材。（IG@xck713）

網紅舒舒憑好身材闖出名堂。（IG@xck713）

IG簡介藏玄機？「算命師叫我當網紅」竟是真有其事

有趣的是，若仔細看她的IG簡介，會發現上面打趣地寫著：「是算命師叫我當網紅的。」原來這背後真有其事！舒舒笑稱：「哈哈，這是真的！之前去算命，師傅建議我朝網路或直播的方向發展。當時沒想太多，就抱著順其自然、一試無妨的心態跟別人合作拍YouTube影片，沒想到就這樣順利入行了。」台灣網紅舒舒擁超傲人身材 入行後冇隱私：路上常常被偷拍

網紅舒舒憑好身材闖出名堂。（IG@xck713）

網紅舒舒（IG@xck713）

台灣網紅舒舒，19歲出個人寫真集。（IG@xck713）

台灣網紅舒舒「一個彎腰」就令網民「暴動」。（IG@xck713）

19歲寫真大解放！比基尼騎馬「一個彎腰」全網噴鼻血

而近日，這位人氣爆棚的女神又為粉絲帶來了重磅驚喜——她宣布即將推出個人寫真集《舒舒19歲寫真=Shushu 19s photography》！為了替新作造勢，她日前在IG上大方釋出「誠意滿滿」的預覽照派福利。照片中，她身穿性感比堅尼化身惹火辣妹，騎在駿馬上微微一個彎腰，傲人的噴血身材展露無遺，完美示範了何謂「聚人心」的強大魅力！