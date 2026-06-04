陳若思去玩水比堅尼包唔住勁蠱惑　馮皓揚騷肌被讚靚仔撞樣張凌赫

陳若思（Amber）、劉倬欣、馮皓揚及蔡景行，早前在劇集《正義女神》飾演少年犯演技獲讚，四人私下老友鬼鬼。最近天氣持續炎熱，正所謂夏日炎炎正好玩水。日前，四人便相約一同前往水上樂園大玩特玩。

左起：劉倬欣、馮皓揚、蔡景行及陳若思（Amber），日前相約去水上樂園玩。（IG@amberchann46）

四人大玩「彩虹糖大冒險」，輸了要接受大懲罰。（IG@amberchann46）

馮皓揚罕騷健碩肌肉 被讚似男神張凌赫

從陳若思分享到社交平台的影片所見，四人在炎炎夏日下玩得非常投入。期間，向來身形纖瘦的馮皓揚罕有地大方「騷肌」，赤裸上身展現出健碩的肌肉線條，引來不少網民大讚他「靚仔」，甚至有人指他「有幾分像張凌赫，如果瘦啲嘅話」，評價相當高。不過馮皓揚在玩「彩虹糖大冒險」時卻輸了，要接受大懲罰被蔡景行「搣奶子」，痛得他表情扭曲，認真慘慘豬。

馮皓揚罕有騷肌，原來咁fit！（IG@amberchann46）

馮皓揚輸了要接受大懲罰，被蔡景行「搣奶子」。（IG@amberchann46）

網民大讚馮皓揚靚仔，且「有幾分像張凌赫」。（IG@amberchann46）

網民留言。（IG@amberchann46）

張凌赫現在紅爆中港台。（微博圖片）

陳若思「蠱惑的襯衫」 疑似移位視覺衝擊震撼網民

不過，全場最吸睛的焦點，始終都落在陳若思身上。當日陳若思雖然在外面穿上了一件紅白直條紋的短袖襯衫作掩飾，但依然遮擋不住其火辣身材。隨着她的身體郁動以及自拍鏡頭的擺動，內裡穿着的性感比堅尼隨之若隱若現。期間，比堅尼更疑似移位，造成震撼的「漏奶」效果，性感指數直線飆升！風頭完全蓋過身旁騷肌的馮皓揚，極具視覺衝擊。網民紛紛大讚：「Beautiful amber」、「陳若思真係好靚」，並取笑陳若思：「你件衫都蠱惑嘅！」

網民焦點始終都是在陳若思身上。（IG@amberchann46）

若隱若現。（IG@amberchann46）

眼球被吸走了。（IG@amberchann46）

陳若思參選港姐時已出名身材好。（IG@amberchann46）

可愛、性感兼備。（IG@amberchann46）