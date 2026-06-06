港姐冠軍陳詠詩夏日大解放　細碼比堅尼盡騷天賦本錢布少包不住

現年27歲的港姐冠軍陳詠詩（Stacey）憑甜美樣子加上出眾身材而圈粉無數，她經常更新社交平台分享生活點滴與網民互動，月前曾分享了邪惡角度的高炒自拍，性感程度爆燈。陳詠詩向來不吝嗇她的天賦本錢，她的IG一直有不少福利圖，當中更有火辣水着靚相。

陳詠詩奪得《2025香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

陳詠詩更高炒自拍！（IG圖片）

細碼比堅尼盡騷天賦本錢

日前陳詠詩於IG分享了她最新一輯水著靚相，留言寫道：「splash girl summer 💦💗water world ocean park is back!! go make a splash and scream on a few slides this summer 😝😎(水上樂園夏季活動回歸！ 這個夏天來水上樂園盡情玩耍，在溜滑梯上尖叫尖叫吧)」。相中穿上粉紅色荷葉邊設計比堅尼的陳詠詩，疑似穿小了一碼，呈現出布少包不住極上圍的效果，加上她的身材纖瘦令上圍看來更加澎湃，衝擊網民視覺。網民都紛紛留言大讚她又靚又hot，身材索爆。

陳詠詩曾在參選港姐期間，把IG上的泳衣相隱藏起來，當時她說：「我本身post得出來都係光明正大既，泳衣相並無問題，參選香港小姐都會有泳衣環節，我想畀驚喜大家。(依家選完會唔會再po返？) 如果大家想睇，我可以再po。」

陳詠詩在水上樂園的性感靚相。(IG圖片)

陳詠詩好靚。(IG圖片)

陳詠詩身材好好。(IG圖片)

陳詠詩之前的性感相。(IG圖片)