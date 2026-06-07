《東張》H男播毒引熱討　「資深玩家」翟威廉12字分享長久之道

無綫（TVB）節目《東張西望》早前連日來報道「播毒渣男」的專題故事。事件中H先生被指有性病，再透過在健身室認識三位苦主，發生關係後將病毒散播開去。最後在面對主持甘詠寧及三位苦主追問之下，終於承認自己感染HPV：「係有嘅，係！有中到嘅！」



翟威廉呢啲咪叫做負責任囉。(資料圖片/胡凱欣 攝)

翟威廉霸氣回應12字金句：自揭「安全」長久之道

話說回來，「資深玩家」翟威廉曾因直認有超過10年約砲經驗，但對於這方面卻與以上H先生的做法南轅北轍。《香港01》記者以Whatsapp訪問，向翟威廉提到《東張西望》H先生事件，他表示沒有什麼評論，只簡單回答12個字表達自己的做法：「己所不欲，勿施於人，互相尊重。」及後他也回答：「這樣才是長久之道囉。」透露他都會做足「安全措施」。記者追問，會不會打HPV疫苗或需要藥物之類，他則回答：「個人私隱不談囉，但這方面我是很注意的。」

翟威廉不純粹依靠幕前工作搵錢，他亦忙於打理日本清酒生意。

獨家透露夏天大計：清酒生意進軍尖沙咀

翟威廉早年經營日本清酒品牌「Happy Live Nakama」，以網上銷售、批發及直播推廣為主。他們提供多元化的日本清酒選擇，並因應客人的口味與配餐場合提供專業的品酒推薦與諮詢服務。近年更在尖沙咀開舖，生意愈做愈大！

談及近來經營情況，他表示想要多生意，還是要付出多些汗水。「夏天來到，可以有好多活動，例如船河，水上活動，品酒飯局等活動，可以幫助到賣酒囉，是個賣到酒多姿多彩的夏天，但就要消耗多一點行動力。或是跟商場餐廳合作做一些Event或pop up store都算是個對策。」

無綫（TVB）節目《東張西望》早前連日來報道「播毒渣男」的專題故事。（截圖）

《東張西望》H男播毒引關注

事件除了引來觀眾對於H先生的行為的不齒，亦引走大眾對於HPV的疑問。據一些報道指出，HPV（人類乳頭瘤病毒）主要透過性接觸傳播，亦可能經由皮膚接觸、共用毛巾或貼身物品、甚至母嬰分娩等途徑感染，極少數個案可能因接觸帶有病毒的物件（如共用性玩具）、皮膚傷口或黏膜體液而感染，大部分感染者沒有明顯症狀，約90%的感染可被自身免疫系統在一年內清除。但若持續感染高危型HPV，則可能引致細胞病變，最終演變成癌症，男女皆有風險。現時有HPV疫苗可以預防感染。理論上，如用過經患者使用，而又未經徹底消毒的毛巾，且沾有患者新鮮體液的毛巾，且自身皮膚剛好有傷口，理論上有傳染風險。