廖慧儀遊峇里上演泳衣放題陷走光邊緣　住靚酒店嘆高級SPA好富貴

現年29歲的廖慧儀當年辭去空姐工作參加《2020香港小姐競選》，雖大熱倒灶未能奪冠，但仍獲無綫睇中簽約旗下，惟其星途起步不久即遇挫折，因捲入前男友Sam墮樓風波，令她形象插水，遭無綫即時雪藏。經「過冷河」後，廖慧儀近年重新獲無綫重用，事業重見曙光，工作接踵而來，在綜藝和劇集雙線發展。去年廖慧儀更有機會演出台慶劇《黑色月光》，首次拍劇便飾演視后楊茜堯年輕版的她，演技令人驚喜，挽回不少正評。

廖慧儀當年參選港姐被視為大熱之一。（資料圖片/葉志明攝）

廖慧儀。（陳順禎 攝）

廖慧儀。（ig圖片）

上演泳衣放題陷走光邊緣

忙於工作的廖慧兒，近日就趁有假期獨個兒到了印尼峇里島旅行。她昨日於IG分享了此趟旅行的靚相，寫道：「My first Bali solo trip✨🥳 有無人同我一樣真心好享受一個人嘅時間✈️👻 #快閃峇里島」，表示自己是首之次獨自一人到當地旅遊。而向來擁有驕人身材且毫不吝嗇展現人前的她，在這個充滿陽光與海灘的度假勝地，就抓緊機會穿上不同的比堅尼影靚相，大曬Fit爆誘人身材發放福利，來一個比堅尼放題，給大家的眼睛吃冰淇淋。其中一張相中的她穿上一件米白色的細碼比堅尼，對住鏡頭將上身向前傾，即時營造出洶湧澎湃的視覺效果，從這個邪惡角度之下看到她的比堅尼褲子相當小巧，予人一種幾近春光乍洩的感覺，令人充滿遐想。她此行入住貴價靚酒店，享受高級SPA，相當富貴。

廖慧儀去Bali旅遊靚相。(IG圖片)

住靚酒店。(IG圖片)

做運動。(IG圖片)

住靚酒店。(IG圖片)

住靚酒店。(IG圖片)

好享受。(IG圖片)

好享受。(IG圖片)

曬身材。(IG圖片)

廖慧儀誘人美腿。(IG圖片)