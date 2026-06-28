陳瀅360度三點式大放送　美臀若隱若現好「股」惑網民呼：犯晒規

現年36歲的陳瀅出道以來一直被封為「宅男女神」，但亦因天生易胖體質，不時被網民毒舌攻擊「大隻」、「肉女」。不過，陳瀅近年堅定積極瘦身，不時會在社交平台大曬惹火泳裝照，身形愈見苗條。近日炎炎夏日，陳瀅又再大派「軍糧」，分享一系列沙灘與泳池照，穿上紅色花花圖案三點式的她，不但展示出其一身白滑肌膚，更大晒其小蠻腰和長腿，令粉絲大飽眼福！

陳瀅向來都是不少人心目中的女神。（IG@missjni）

近年陳瀅積極瘦身。（IG@missjni）

早前在劇集《臥底嬌娃》，陳瀅為藝術豁出去！（劇照）

火辣三點式與陽光玩遊戲

貼文中，陳瀅大方分享多張三點式照，正面、側面及背面統統照顧到，可以說是360度大放送。從相片可見，陳瀅躺在沙灘椅上，翹起雙腿，單手遮擋著陽光，優雅地享受日光浴，其一雙修長美腿及小蠻腰一覽無遺，線條極為誘人，可見陳瀅近年保養得宜。而在另一張相片中，她則捧著椰青，依靠在椰子樹幹，對著鏡頭展露其招牌甜笑，散發著滿滿的夏日熱情，非常煞食。

陳瀅近日大曬比堅尼相。（IG@missjni）

令網民大飽眼福。（IG@missjni）

好靚女！（IG@missjni）

泳池照好「股」惑

除了在陽光海灘打卡外，陳瀅也有在酒店泳池玩水，她一邊品嚐著香檳，一邊享受日落的美色，十分寫意。不過，最吸睛的莫過於是陳瀅的一張背面照，雖然她背對著鏡頭，但清澈的池水令陳瀅的美臀在水中若隱若現，畫面極具視覺衝擊，非常「股」惑。網民紛紛留言大讚：「Fit」、「女神 超索 超靚」、「靚到我唔識講嘢啦」、「wait!!!!犯晒規」，好友陳嘉寶也留言：「靚到好想同你玩遊戲。」

陳瀅在耳邊插上白色的小花，顯得格外嬌俏。（IG@missjni）

對著鏡頭回眸一笑，盡顯「女神」魅力。（IG@missjni）

美臀在水底中若隱若現，好「屁」惑。（IG@missjni）