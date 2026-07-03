自然系女子旅行｜黃瀅仴孖葉靖儀泳衣放題　短裙騷長腿勁驚險！

新一輯旅遊節目《自然系女子旅行》由林映暉（暉哥）第三度擔任主持，並會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位TVB新人小花遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。



今集《自然系女子旅行》由葉靖儀、黃瀅仴做主打。（TVB圖片）

葉靖儀黃瀅仴大派福利 泳衣浸浴暢談心事

昨晚（2日）一集，葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）首度登場，介紹花蓮靚景。節目開始葉靖儀、黃瀅仴便大派福利，穿上泳衣一邊浸浴、一邊Girl's talk。Michelle大讚酒店環境一流，聽住海浪聲入眠非常舒服，一朝醒來精神爽利。黃瀅仴透露平常在家都愛浸浴，可以出一身汗、有做運動效果。

今集《自然系女子旅行》由葉靖儀、黃瀅仴做主打。（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴身材好fit！（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴身材好fit！（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴都係近年上位小花。（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴都係近年上位小花。（TVB圖片）

賞鯨運氣欠奉無阻食慾 化身文青女神狂掃街

她們首個行程是參加東海岸的賞鯨團，出海前要先上一課速成班，學習每種鯨魚的特點及對生態的貢獻。目前月份正是賞鯨最好季節，假如運氣好可以欣賞到多達七種鯨魚。可惜出海接近兩小時，賞鯨團仍一無所獲。雖然未能一睹鯨魚風采，依然無阻兩位女生食力，葉靖儀、黃瀅仴化身文青女神，幫襯一間文青風雞蛋糕店，特點是鹹甜口味俱備。晚上她們穿上和服行街，還由室內吃到室外，非常滿足。

葉靖儀、黃瀅仴文青之旅。（TVB圖片）

睇真啲，其實黃瀅仴冇走光。（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴文青之旅。（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴出海睇鯨魚。（TVB圖片）

黃瀅仴迎戰首場泳衣騷 揭地獄式戒澱粉減3kg

此外，黃瀅仴今次是首度穿比堅尼泳衣出鏡，為保持最佳體態，臨出發前一直進行地獄式戒澱粉。黃瀅仴接受訪時透露拍攝前兩星期一日三餐只可以食沙律，她笑說︰「望住啲朋友大魚大肉都幾辛苦，總共減咗3kg。除咗節食仲做好多運動，因為著比堅尼好多鬼祟肉無得遮。主要練條腰、大髀，務求出鏡時firm啲。」

TVB Plus（82台）新一輯旅遊節目《自然系女子旅行》逢周四晚10點05分及周五晚10點播映。

葉靖儀、黃瀅仴着埋日本浴衣。（TVB圖片）

葉靖儀、黃瀅仴着埋日本浴衣。（TVB圖片）