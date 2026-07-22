沈月三亞度假穿吊帶裙激曬深長事業線震撼眼球　操刀者竟然係佢！

90年代性感女神邱淑貞在1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後就息影，兩人育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨。24歲大女沈月向來有「最美星二代」美譽，無論靚樣和惹火身材，都盡得媽咪優良遺傳，堪稱完美復刻。沈月亦深受各大時尚國際品牌的喜愛，早已成為本地時尚界的寵兒，不時獲邀出席活動。日前，沈月與家人前往三亞度假享受陽光與海灘，不忘幫爸爸旗下潮流品牌的草編包擔當模特兒拍照，期間她更不吝嗇大曬火辣身材，果然是爸爸的「最佳代言人」。

邱淑貞育有三名女兒，大女沈月是廣告商寵兒。（IG@yuetyuetxx）

沈月愈大愈靚女。（IG@yuetyuetxx）

無論靚樣和身材，沈月都盡得媽咪優良遺傳。（IG@yuetyuetxx）

三亞大騷性感本錢

沈月近日在社交平台分享多張靚相，並寫道：「Summer in Sanya」。從相片中可見，沈月身穿一條清新優雅的白色吊帶蕾絲連身短裙，頭頂戴著白色太陽眼鏡，手上拿著草編包，滿載夏日度假風情。不過，一眾網民的焦點全都集中在她的完美身段上。身穿吊帶裙的沈月展露出一身白滑無瑕的肌膚，剪裁更凸顯出其深長的事業線以及一雙修長美腿，火辣身材震撼不少網民眼球。

近日，沈月與家人前往三亞度假享受陽光與海灘。（IG@yuetyuetxx）

沈月身穿一條清新優雅的白色吊帶蕾絲連身短裙，頭頂戴著白色太陽眼鏡，手上拿著草編包，滿載夏日度假風情。（IG@yuetyuetxx）

不忘幫爸爸旗下潮流品牌的草編包擔當模特兒拍照。（IG@yuetyuetxx）

期間大曬本錢。（IG@yuetyuetxx）

爸爸的最佳模特兒。（IG@yuetyuetxx）

媽咪邱淑貞親自操刀

除了在戶外泳池邊及草地上擺出多個迷人Pose拍照外，沈月更捧著椰子可愛合照，展現出性感又不失甜美的一面。沈月亦透露，原來這輯相是「 pics by mom」，攝影師正是媽媽邱淑貞！邱淑貞親自操刀，完全掌鏡捕捉女兒性感神態，難怪出來效果如此驚艷，正到爆！

大曬白滑美腿。（IG@yuetyuetxx）

青春無敵。（IG@yuetyuetxx）

又靚又索！（IG@yuetyuetxx）