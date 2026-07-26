黎姿曬連身泳裝體態如同少女　零贅肉背肌極吸睛：生完3個都咁靚

現年54歲的黎姿（現名：馬黎珈爾）曾於2004年《萬千星輝頒獎典禮》中，憑劇集《金枝慾孽》所飾演的「侯佳‧玉瑩」一角贏得視后，演技獲得肯定。然而，正當事業如日方中之際，黎姿選擇淡出娛樂圈，下嫁富商馬廷強，並為對方誕下三位千金，過著豪門少奶奶的生活，幾乎絕跡於幕前演出。其後她更轉戰商界，發展得有聲有色，成功視後轉型為商業女強人。至近年，黎姿活躍社交平台，跟大家分享日常點滴和近況，更偶爾大方發放火辣靚相。即使已為三女之母，但她的身材依然fit到漏，保養功力驚人。近日，黎姿遠赴歐洲旅遊度假，除了在社交平台大方分享當地美景與美食之外，更上載了一輯出海乘遊艇晒太陽的健康性感靚相，展現出其零贅肉的魔鬼身材，引來大批網民紛紛留言讚嘆！

黎姿（現名：馬黎珈爾）近日去了歐洲度假。（IG@gigilai_official）

黎姿上載了一輯出海乘遊艇曬太陽的性感靚照。（IG@gigilai_official）

美人美景。（IG@gigilai_official）

歐洲度假乘遊艇出海 深褐色高衩泳衣極度吸睛

黎姿近日出國旅行放鬆，從她發布的照片可見，當天天氣極佳、晴空萬里，黎姿身穿一件深褐色掛頸一件頭高衩泳裝，戴上墨鏡，整體精神狀態極佳。曬得一身小麥色健康膚色的她，不僅站在遊艇船頭背對鏡頭，展現纖細修長的身材與勻稱的長腿，還大方騷出結實的背部線條及光滑肌膚。無論是側面、正面還是近鏡，黎姿肌膚依然緊緻有光澤，身上完全找不到一點多餘的贅肉，體態保養得如同少女一般。

曬了一身健康膚色。（IG@gigilai_official）

在黎姿身上完全找不到多餘的贅肉，體態保養得如同少女一般。（IG@gigilai_official）

心情靚爆。（IG@gigilai_official）

陽光海風下心情大好

黎姿享受著陽光與海風，心情大好，並在帖文中以英文寫道：「Soak up sunshine ☀️ load up on Vitamin D.Sunscreen on, enjoy the sun freely 🥰Vibrant healthy glow」，鼓勵大家吸收維他命D並好好享受陽光。照片一出，引來大批網民紛紛留言讚嘆：「pretty」、「好靚」、「好陽光同健康」、「女神 太美了」；甚至有網民驚嘆：「生完3個都咁靚」，足見黎姿多年來對身形管理極為嚴格，完美展示了何謂歲月不留痕。

晴空萬里。（IG@gigilai_official）

黎姿肌膚緊緻有光澤。（IG@gigilai_official）