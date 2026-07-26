何超蓮泳裝放題輕露美乳盡顯玲瓏身材　網民讚索爆：防曬油讓我搽

現年35歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來素有「最美千金」美譽。自2023年4月下嫁內地男星竇驍之後，何超蓮並沒有如外界想像般「翹埋雙手」做少奶奶，反而更加積極發展個人事業。她不時拍攝短片至社交平台，分享日常生活和工作花絮，早前更踏足影壇當上電影女主角，可謂瓣數多多。除了事業心重，何超蓮對身材管理亦極為嚴格，近日適逢炎炎夏日，何超蓮在社交平台上載多張在戶外泳池及沙灘椅歎日光浴的靚相，獲網民大讚。

炎炎夏日，何超蓮在社交平台上載多張在戶外泳池及沙灘椅歎日光浴的靚相。（IG@laurinda_ho）

大曬白滑美腿。（IG@laurinda_ho）

「最美千金」並非浪得虛名。（IG@laurinda_ho）

泳裝放題盡顯玲瓏身材

何超蓮近日分別在Instagram（IG）和小紅書上，分享兩套泳裝照，展現兩種不同的女神風，其中一套是黑白拼色的一件頭泳裝，何超蓮側身坐在沙灘椅上，輕露美乳及大騷白皙修長美腿。她更寫道「Soaking up the sun☀️」。隨後，何超蓮又在小紅書「加碼」上傳更多同系列的泳裝照。其中一張相，何超蓮換上另一套藍色的連身泳裝，雖然剪裁保守，但緊身設計盡顯其玲瓏有致的身材。她一手拿著捧著椰子，一手拿著吸管，對著鏡頭甜笑自拍，心情相當不俗。

另一套雖然剪裁保守，但緊身設計盡顯何超蓮玲瓏有致的身材。（IG@laurinda_ho）

同樣吸睛。（IG@laurinda_ho）

何超蓮小紅書「加碼」自拍照。（小紅書@何超蓮）

網民激讚

除了自拍照，何超蓮亦大方上傳多張不同角度的側拍和全身照。相中可見她置身於一個戶外無邊際泳池，一邊是碧藍池水，一邊則是開揚海景，背景還有不少白色的沙灘椅，充滿度假風情。她時而坐在泳池邊看海展露「優秀的下顎線」，時而站著展現全身線條，其中一張更背對鏡頭，秀出白皙美背和腰部線條，相當吸睛。

網民激讚何超蓮擁有「優秀的下顎線」。（小紅書@何超蓮）

顏值爆燈。（小紅書@何超蓮）

網民紛紛在帖文下留言激讚何超蓮身材好：「大美人」、「好燃正」、「一個字。索！」、「美美超蓮,陽光得黎帶點性感,性感得黎帶返D高雅」、「漂亮到沒朋友」；甚至有網民視何超蓮為「夢中情人」，及自薦：「背部的防曬油讓我來擦入」，足見這位「最美千金」的吸引力。

網民搞笑自薦幫何超蓮搽防曬油。（小紅書@何超蓮）