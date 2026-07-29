Macy@VIVA夏日大解放輕露美乳騷長腿　網民讚靚到暈：想娶返屋企

英皇女團VIVA出道兩年，去年獲得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍組合金獎，今年更在《25+英皇群星演唱會》尾場上一鳴驚人，雖然以臨時加插的表演身份登場，但VIVA毫無欺場，而且唱跳大獲好評，人氣急升。早前VIVA推出團綜《VIVA Medium Rare House》第二季，四位成員除了在鏡頭前展示真性情，還罕有地穿上泳裝與陽光玩遊戲，令一眾粉絲熱血沸騰。當中成員Macy（馬思惠）更在節目播畢後，精心挑選多張「私人珍藏」分享到個人IG送上夏日福利。網民驚嘆她原來禾稈蓋珍珠，甚至有網民直言：「想娶Macy返屋企」。

女團VIVA今年在《25+英皇群星演唱會》尾場演出獲好評。（IG@mamasisihuihui）

四位女仔雖然臨時頂上，但絕無欺場。（IG@mamasisihuihui）

女團VIVA早前拍攝團綜齊齊去Camping。（IG@mamasisihuihui）

四位女仔各展美態。（IG@mamasisihuihui）

兩件式泳裝騷邀曬腿

相中，Macy頭戴淺啡色Cap帽，將長髮編成了側辮，身穿一套白色編織面料的兩件式泳裝，上身是掛頸設計，下身則是同款的短裙。她靠在草地上的大型西瓜水泡旁大擺多個姿勢，既有調皮彎腰，亦有手扶帽簷的靚女相，大曬一雙白滑長腿和纖細螞蟻腰，充滿夏日陽光氣息之餘，也不失小性感。

Macy以兩件頭泳裝示人。（IG@mamasisihuihui）

身形纖瘦。（IG@mamasisihuihui）

好調皮的樣子。（IG@mamasisihuihui）

曬靚樣。（IG@mamasisihuihui）

輕露美乳震撼眼球

不過，最令網民暴動的莫過於其中一張Macy自拍食早餐的照片。相中她分享自己品嚐牛油果及炒蛋，更伸出舌頭，表情十分可愛。不過大家的焦點卻放了在餐碟下方，皆因Macy身穿的吊帶上衣採用V領設計，不經意地騷出深藏不露的好身材，吸睛上圍若隱若現。雖然只是「輕露美乳」，但已足以震撼網民。不少網民看到照片後驚嘆她原來是「禾稈冚珍珠」，身材深不可測，紛紛留言激讚：「大解放」、「身材好Firm」、「馬馬靚到暈啊」、「靚到 要入院」，甚至有人直言：「想娶Macy返屋企」。

（IG@mamasisihuihui）

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（IG@mamasisihuihui）

簽約英皇 目標成為歌影視三棲藝人

現年25歲Macy，是VIVA中最早加入英皇娛樂的成員，畢業於星海音樂學院的她，2018年，參加《粵語好聲音》且獲得中山唱區亞軍；2019年6月，她再參加英皇娛樂與屈臣氏在全國大學院校共同舉辦的「屈臣氏花物女孩大賞」，決賽中憑唱出鄭融的《13樓的大笨象》勇奪「年度花物女孩」桂冠，並正式簽約英皇娛樂。到2020年，她代表英皇娛樂參加騰訊視頻女團選拔節目《創造營2020》，憑著紮實唱功大獲好評，隨後因在網上翻唱其他歌手作品人氣急升。至2024年5月，與姜咏鑫、李晞彤及張鈊貽組成女團VIVA。另外，Macy亦有參演電影《裡應外合》、《衝鋒：火拼》，絕對睇得唱得，又演得。

青春無敵。（IG@mamasisihuihui）

可愛。（IG@mamasisihuihui）

女人味一面。（IG@mamasisihuihui）

Macy是公認唱得之人。（IG@mamasisihuihui）

對於被封為隊中的「門面擔當」，Macy曾在訪問中直言，沒有女生被誇漂亮會不開心，但她不會把這個頭銜當作壓力，因為在她眼中，開心與自信才是真正的魅力來源。她直言外貌並非絕對優勢，各花入各眼，她更想讓大家看到她的內在實力。而談及加入女團後的轉變，Macy坦言最大挑戰是「心態的重塑」，以前個人發展所有決定她自己說了算，現在每件事都要與隊友共同討論。她自言本來不擅長溝通，但必須學會尊重隊友的意見，讓「我們」取代「我」。提到目標，Macy希望早日能開一場屬於VIVA的演唱會，並成為一個歌影視三棲藝人。