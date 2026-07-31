吳卓羲惹火舊愛曬完性感相再Po片　慷慨拋導彈級上圍竟惹婚變疑雲

39歲內地女星張馨予，當年與吳卓羲（Ron）的一段情轟動中港兩地。2011年，網上瘋傳兩人的床照，促使戀情曝光；其後她曾與內地男星李晨交往，最終在2018年選擇情定軍官何捷。張馨予婚後生活低調而甜蜜，即使老公後來被爆出轉行在廣州大學任職保安，年薪約為15萬人民幣，引來外界質疑男方「配不上女方」，張馨予亦第一時間挺身發文護夫，在微博寫下：「價值觀是個好東西。」獲網民大讚好老婆。近來，張馨予再次活躍於幕前演出，除了於內地巡演舞台劇《江南·十二場歡聚》，還遠赴法國出席巴黎時裝周，身材依然Fit爆。而日前，她還無預警連續兩日在社交平台分享火辣泳裝，不過如此「慷慨大方」的舉動，竟惹來網民質疑婚變疑雲。

網上瘋傳吳卓羲與張馨予的床照，令二人戀情曝光。（微博圖片）

吳卓羲當年與張馨予的戀情鬧得熱烘烘。（微博@Ron吳卓羲）

張馨予於2018年情定軍官何捷。(微博@张馨予 )

張馨予曾參加《乘風破浪的姐姐》第二季。（微博@張馨予）

張馨予多年保持魔鬼身材。（微博@張馨予）

英國度假爆Seed「大解放」

張馨予近日飛往英國旅行度假，更在當地沙灘上演一幕爆Seed「大解放」。她日前先是分享了多張尺度極大的泳裝照，身穿棕色性感比基尼，配搭同色系的高衩沙灘圍裙，盡騷其「導彈級」上圍與修長美腿，完美呈現頂級S型身段。沒料，張馨予隨後再「加碼」，上載了一段身穿同款泳裝的短片，近距離向一眾網民展示其極高顏值與屈機身材。

張馨予穿比堅尼大騷身材。（微博＠張馨予）

超震撼的豐滿上圍呼之欲出。（微博＠張馨予）

頂級S身材。（微博＠張馨予）

「加碼」Po片噴血指數爆燈

從影片畫面可見，張馨予於沙灘傘下擺出多個迷人姿勢。她時而叼著吸管喝飲料，時而輕撫長髮或托腮凝視鏡頭，近距離俯拍下，豐滿上圍盡飽眼底，她更寫下「喜歡新膚色」的留言，可見心情放鬆又寫意。影片短短數秒即吸引近10萬點讚，噴血指數爆燈。

獲讚「零死角女神」。（微博＠張馨予）

震撼！（微博＠張馨予）

導彈級！（微博＠張馨予）

竟惹婚變疑雲？

然而，這段令人血脈沸騰的短片爆光後，除獲大批網民激讚：「頂級尤物」、「身材絕就算了！臉也這麼絕！」、「建模臉隨便拍拍都這麼美！」、「美艷型代表」、「富有且慷慨」外，竟引發了一場「離婚疑雲」。由於張馨予婚後風格轉向低調，突如其來的極大尺度性感照，讓部分網民產生猜測：「她突然拍這麼性感的照片不正常」、「也許要離婚了，娛樂圈好像結婚的女星瘋狂出來營業，很多都是感情出現問題」，不少人懷疑她的婚姻狀況是否出現了變故。

張馨予曬完相後再Po片。（小紅書截圖）

大曬靚樣！（小紅書截圖）

fit！（小紅書截圖）

正當在評論區掀起熱烈討論之際，卻有「現場網民」留言：「天吶這兩天在酒店見了你們一家三口很多次」，還大讚張馨予真人比上鏡更靚。而這個「巧遇」的留言亦間接打破了張馨予婚變的謠言，證明張馨予家庭生活依然溫馨美滿。

若隱若現！（小紅書截圖）

竟惹網民質疑「婚變」。（微博截圖）

曾形象負面

身材出眾的張馨予早年曾做過足球寶貝，憑着大膽的作風成功引起關注，她曾因為全裸上陣拍攝廣告而爆紅，但之後她過往的私生活被揭，包括與前男友的親密照，因而掀起熱議。除了因為被爆出大尺度照片而背負罵名之外，張馨予更因為情史而被揭黑歷史，絕對是娛樂圈的話題女王！不過，自2018年下嫁軍官何捷、成為「軍嫂」後，張馨予作風大改。婚後她洗盡鉛華，經常在社交平台分享貼地的日常生活，徹底擺脫了過去「高不可攀」與愛「炒作」的負面形象，洗底成功！

張馨予不但樣貌標緻，更擁有姣好身材，早在22歲時就因為擔任足球寶貝而備受關注。（微博@張馨予）