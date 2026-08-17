王敏慈低胸裙跳舞上圍若隱若現狂放電　網民激讚：妳個芳心縱火犯

現年24歲的2023年香港小姐季軍王敏慈，參選期間憑標緻五官，及前凸後翹的美好身材，被外界封為「翻版范冰冰」，加上精湛的十級古箏造詣，絕對是名副其實的才貌雙全。不過港姐結束後，王敏慈未有留港發展，而是選擇回北京中央戲劇學院（中戲）繼續深造，至月前，王敏慈宣布喜訊，正式從中央戲劇學院畢業！事實上，王敏慈在讀書期間已機會不斷，先後參演《雨霖鈴》、《諜報上不封頂》及《閃耀如她》等內地頂流大劇，並與內地頂流楊洋、肖戰等合作。而在正式畢業之後，王敏慈更是連拍兩套網劇，前途無量。

雖然王敏慈（右一）最後只奪得季軍，但發展比冠、亞好。（資料圖片）

王敏慈去年從內地返港出席台慶。（陳順禎攝）

五官標緻。（IG@lovelle.minci）

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業喇！（影片截圖）

穿粉紅低胸裙翩翩起舞 大曬白滑香肩性感爆燈

除了忙於演藝工作外，王敏慈也積極經營個人社交平台，不時拍片與粉絲互動，親和力十足。近日，王敏慈在小紅書以「兩顆心在靠近」為題，並配文寫道：「今天是小粉」，分享了一段舞蹈短片。影片中的她身穿一條淺粉紅色低胸吊帶連身短裙，大曬其白滑香肩和白皙肌膚，仙氣滿滿。而當她隨着音樂節奏翩翩起舞時，其豐滿上圍更是若隱若現，散發出少女的甜美與輕熟性感。

王敏慈近日在社交平台分享一條跳舞片。（小紅書截圖）

性感又可愛。（小紅書截圖）

狂放電。（小紅書截圖）

對鏡頭放電畀愛心

而在跳舞過程中，王敏慈亦不忘對著鏡頭展露甜美笑容，並做出多個俏皮可愛的舞蹈動作，包括雙手擺出愛心手勢、眨眼電眼等，電力十足。不少網民看過影片後都心心眼，紛紛留言大讚：「好愛」、「顏值很在線」、「好粉嫩、好喜歡，姐姐你個芳心縱火犯」，直指被她的甜美神顏俘虜。

上圍若隱若現。（小紅書截圖）

呢個心不得了。（小紅書截圖）

網民睇到心心眼。（小紅書截圖）

王敏慈有份參演內地劇集《諜報上不封頂》，與內地當紅小生肖战及小花周雨彤合作。（小紅書）

王敏慈五官精緻，又有仙氣。（小紅書）

性感一面。（小紅書）

S曲線。（IG@lovelle.minci）