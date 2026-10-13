港姐冠軍倪樂琳二次發育？　平凡白Tee穿出震撼視覺獲讚魔鬼身材

有「城大李嘉欣」之稱的2024年香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn），自卸任以來在TVB不乏機會，除了拍劇做司儀外，早前還參加《魔音女團》並成功組女團「MYNT」出道，展現多才多藝的一面。近日，倪樂琳在社交平台分享新歌《純粹好感》MV拍攝花絮，其火辣身材瞬間成為焦點。

有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳，是《2024年度香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

倪樂琳早前有份擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀。（IG@ellynngai）

倪樂琳平時愛拍照。（IG@ellynngai）

靚女得來充滿仙氣。（IG@ellynngai）

新歌MV大玩「男友視角」

日前，魔音女團MYNT推出全新單曲《純粹好感》，MV大玩「男友視角」拍攝，一推出即引起粉絲和網民討論。其中倪樂琳在MV中化身甜蜜女友，除了陪「男友」玩Game、打遊戲機外，更有撒嬌和小鳥依人般貼心挨著男友膊頭等甜蜜互動，非常「Girlfriendable」，俘虜不少男粉絲的心。

魔音女團推出全新單曲《純粹好感》。（MV截圖）

MV大玩「男友視角」拍攝。（MV截圖）

陪男友玩Game。（MV截圖）

陪男友打機。（MV截圖）

平凡白Tee穿出震撼視覺

為了答謝粉絲支持，倪樂琳在社交平台分享了一輯MV拍攝幕後花絮照片。相中可見，倪樂琳身穿一件簡約的白色緊身圓領短袖T恤，配搭粉紅色超短褲，看似隨性卻暗藏玄機。上衣緊身剪裁將她的美好身材曲線完美勾勒，上圍更呈現「激凸」效果，豐滿得宛如「二次發育」，極具視覺震撼力。她更對著鏡頭做出嘟嘴、單眼等俏皮表情，既性感又可愛。

倪樂琳在社交平台分享了一輯MV拍攝幕後花絮照片。（IG@ellynngai）

效果非常震撼。（IG@ellynngai）

性感又可愛。（IG@ellynngai）

網民大讚魔鬼身材

照片曝光後，留言區瞬間爆滿，網民紛紛留言大讚：「你是怎麼能把這平凡的衣服穿得那麼不平凡」、「豐滿咗好多，likes數急升！」、「魔鬼身材」、「全港最美的港姐冠軍」、「又靚又萌，仲咁小鳥依人❤️❤️ 戀愛了」、「靚到差啲閃爆mon」、「倪小姐真係越黎越靚，不愧為倪女神」。

靚女。（IG@ellynngai）