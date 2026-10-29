DJ女神樂宜海灘解放34C火辣慶生　黑色高衩三點式異國風野性撩人

「DJ女神」樂宜向來毫不吝嗇展現傲人身段，經常在社交平台上大派福利。日前（27日）迎來生日的她，雖然笑稱玩到「唔記得即日Po相」，但隨後立即補發一輯極具異國風情的海灘泳裝寫真回饋粉絲。相中她換上極度火辣的三點式泳衣，火辣性感的身段瞬間震撼一眾網民。

樂宜迎生日補發福利。（IG@lok_lokyii）

海邊濕身跪浪大騷極致S曲線。（IG@lok_lokyii）

散發出神秘與野性兼備的成熟女人味。（IG@lok_lokyii）

樂宜身穿一襲黑色高衩三點式泳衣。（IG@lok_lokyii）

滿滿異國風。（IG@lok_lokyii）

樂宜補發生日福利

寫真中，樂宜身穿一襲黑色高衩三點式泳衣，完美勾勒出34C豐滿上圍與玲瓏有致的S形曲線。為營造異國氛圍，她特別配戴別具特色的金屬珍珠網狀頭巾，在落日餘暉灑落與浪花拍打的映襯下，散發出神秘與野性兼備的成熟女人味。無論是慵懶地半躺在沙灘上，或是嫵媚地半跪於浪花之中，她對著鏡頭流露的自信迷離神態，都讓電力直線飆升，畫面養眼度破表。

樂宜在貼文中俏皮兼感性地寫道：「Happy Birthday to me！今年生日過得開心到唔記得即日po相，27.10.2026 即刻補返輯生日照先～多謝陪我慶祝生日嘅每個朋友，Happy night。」這輯高質素的性感寫真曝光後，隨即引來大批粉絲與圈中好友湧入留言區洗版朝聖，紛紛激讚：「真係索到爆」、「身材太犯規了」、「女神生日快樂！」，人氣居高不下。