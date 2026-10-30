Billie Eilish暴瘦幾個碼驕人身材消失　網傳接受縮胸手術疑雲

撰文：吳順芯
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現年24歲的新生代歌手Billie Eilish憑帶有厭世感的空靈嗓音、獨特音樂美學及才華而爆紅，Billie無論衣著風格或造型都相當獨樹一格，還經常語出驚人，一舉一動都備受關注。初出道時總是穿著oversize遮掩身材的她，近年頻頻以性感造型亮相，大曬驕人的極品好身材，不過近期Billie身形卻瘦了幾圈，上圍明顯縮水，因而傳出做了「縮胸手術」疑雲。

Billie近年頻頻以性感造型亮相，大曬驕人好身材。（IG/@billieeilish）
Billie Eilish曾以性感造型出席Met Gala。（Getty Images）
Billie Eilish擁有澎湃好身材。（Getty Images）

Billie Eilish過去曾經公開嫌棄胸部過大帶來困擾，更指：「我從 9 歲開始胸部就很大，穿同一件背心卻常被外界過度審視甚至蕩婦羞辱（slut shame）。」並公開表示自己沒有打算接受醫美或任何手術改變自己的外貌。不過近日Billie在社交平台分享的近照，可見她身形明顯暴瘦了幾個碼，隨即在網絡引起極大討論。

Billie Eilish近日身形明顯暴瘦了幾個碼，上圍大縮水，隨即在網絡引起極大討論。（Getty Images）
有大批網民在討論區將Billie過往出席Met Gala的性感照與近照進行對比，發現視覺上差異極大，更引發她秘密接受縮胸手術的疑雲。（X)

有大批網民在討論區將Billie過往出席Met Gala的性感照與近照進行對比，發現視覺上差異極大，更引發她秘密接受縮胸手術的疑雲。有不少粉絲立即為偶像護航，並表示Billie最近因為參演改編自文學經典《瓶中美人》（The Bell Jar）同名電影，挑戰復古形象而減磅。女粉絲更指女士的身材會因應內衣款式及衣服版型而改變視覺效果，根本沒有證據能證明Billie有接受手術。

有大批女粉絲更指女士的身材會因應內衣款式及衣服版型而改變視覺效果，根本沒有證據能證明Billie有接受手術。（Getty Images）
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