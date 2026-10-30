Billie Eilish暴瘦幾個碼驕人身材消失　網傳接受縮胸手術疑雲

現年24歲的新生代歌手Billie Eilish憑帶有厭世感的空靈嗓音、獨特音樂美學及才華而爆紅，Billie無論衣著風格或造型都相當獨樹一格，還經常語出驚人，一舉一動都備受關注。初出道時總是穿著oversize遮掩身材的她，近年頻頻以性感造型亮相，大曬驕人的極品好身材，不過近期Billie身形卻瘦了幾圈，上圍明顯縮水，因而傳出做了「縮胸手術」疑雲。

Billie近年頻頻以性感造型亮相，大曬驕人好身材。（IG/@billieeilish）

Billie Eilish曾以性感造型出席Met Gala。（Getty Images）

Billie Eilish擁有澎湃好身材。（Getty Images）

Billie Eilish過去曾經公開嫌棄胸部過大帶來困擾，更指：「我從 9 歲開始胸部就很大，穿同一件背心卻常被外界過度審視甚至蕩婦羞辱（slut shame）。」並公開表示自己沒有打算接受醫美或任何手術改變自己的外貌。不過近日Billie在社交平台分享的近照，可見她身形明顯暴瘦了幾個碼，隨即在網絡引起極大討論。

Billie Eilish近日身形明顯暴瘦了幾個碼，上圍大縮水，隨即在網絡引起極大討論。（Getty Images）

有大批網民在討論區將Billie過往出席Met Gala的性感照與近照進行對比，發現視覺上差異極大，更引發她秘密接受縮胸手術的疑雲。（X)

有大批網民在討論區將Billie過往出席Met Gala的性感照與近照進行對比，發現視覺上差異極大，更引發她秘密接受縮胸手術的疑雲。有不少粉絲立即為偶像護航，並表示Billie最近因為參演改編自文學經典《瓶中美人》（The Bell Jar）同名電影，挑戰復古形象而減磅。女粉絲更指女士的身材會因應內衣款式及衣服版型而改變視覺效果，根本沒有證據能證明Billie有接受手術。