何佩瑜車廂「中門大開」　U領解放傲人上圍呼之欲出網民呼：好深

現年37歲，最近改名何佩霞（前名：何佩瑜）的Jeana，近年努力轉型做實力派演員，成功撕下昔日「性感𡃁模」標籤。不過，身材向來得天獨厚的她，偶爾在社交平台大派福利，依然能夠掀起話題。日前，Jeana更新Instagram分享近況，雖然配文寫著四處探店的吃喝玩樂心得，但一眾網民的焦點卻完全被其惹火身材吸引。

Jeana更新Instagram分享近況。（IG@jeanaho）

大曬靚樣。（IG@jeanaho）

「中門大開」火辣上圍勁震撼

Jeana日前在IG上載多張近照，並配文寫道：「探店的好處，四處遊覽；壞處，食到隻嘢咁。」 配圖第一張見她身穿白色吊帶背心自拍，化上精緻妝容露出溫柔甜笑，皮膚白滑緊緻，散發知性氣質，看似只是一張平凡的女神打卡美照。然而，當網民手指「向左一loop」翻看隨後的照片時，畫風隨即急轉！

當網民手指「向左一loop」翻看隨後的照片時，畫風隨即急轉。（IG@jeanaho）

這個邪惡角度非常震撼。（IG@jeanaho）

Jeana擁高挑身材。（IG@jeanaho）

只見第二張照片中，Jeana坐在車廂，穿上一件深色格紋超低胸上衣，胸前大開U領設計幾近「中門大開」，單手托腮對著鏡頭放電，豐滿渾圓的火辣上圍與深邃事業線瞬間表露無遺，視覺效果極具震撼力，火辣程度爆燈！而在後續的照片中，她即使披上灰色西裝外套，但在由高往下的「邪惡角度」俯拍之下，傲人身材呼之欲出，下半身更隱約露出一雙修長美腿。惹來大批網民瘋狂點讚留言：「真係靚」、「人靚眼甜」、「好深」。

Jeana偶爾在社交平台大派福利。（IG@jeanaho）

Jeana一直保持火辣body！（IG@jeanaho）

𡃁模出身轉型演技派北上發展順遂

回顧Jeana的演藝之路，早年她以寫真模特兒身份出道，加入「𡃁模」戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》人氣急升，成為不少男士心目中的性感女神。為尋求事業突破，她近年決心擺脫「花瓶」標籤，積極轉型為實力派。除了參演電影《風再起時》外，她更在《神探大戰》中大膽素顏兼剃眉上陣，專業精神與演技均備受觀眾肯定。近年她將發展重心轉移至內地市場，不但屢次「擔正」做女主角，商演與片約更是接踵而來，事業發展相當順遂。

何佩瑜憑電影《喜愛夜蒲》人氣急升，成為不少男士心目中的性感女神。（《喜愛夜蒲3》劇照）

為尋求事業突破，Jeana近年決心擺脫「花瓶」標籤，積極轉型為實力派。（IG@jeanaho）

花數十萬供細佬外國留學

另外，Jeana也是一個好家姐，她去年專程飛到澳洲，參加細佬的畢業典禮，她在社交平台上載了一段影片，更感觸發文，直言為細佬感到驕傲！何佩瑜寫道：「親愛的細佬，今日看到你從校長手上接過畢業證書，真的忍唔住流淚了…不過係喜悅的眼淚。而在我的腦海入面不停flashback你孩子時的點滴~~一眨眼～～恭喜你順利畢業，邁向人生的新一頁，感謝你的師友們，亦非常感恩你找到了自己的信仰🌹盡情體驗和享受你的人生旅程吧，家人永遠都是你的後盾~so proud of you~With love ❤️」片中所見，何佩瑜身處西澳大學（The University of Western Australia），細佬身穿畢業袍，又拖實家姐，可見兩姊弟感情深厚！

何佩瑜到澳洲見證細佬畢業。（IG@jeanaho）

何佩瑜到澳洲見證細佬畢業。（IG@jeanaho）

據知，Jeana細佬Brian比她細十幾年，一向愛錫家人的Jeana入行後努力賺錢養家，賺了第一桶金後即豪擲十萬送禮物給父母，又不時帶住細佬周圍去，因擔心細佬學壞及感到香港的教育制度不太適合，所以儲錢送細佬到澳洲讀書，每年花費數十萬港元！如今見證細佬畢業，難怪喜極而泣！