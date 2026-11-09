港姐季軍王敏慈車廂狂騷深溝姿態撩人　動作太大衣服移位疑洩春光

2023年港姐季軍王敏慈憑著標緻五官及火辣身材，參選以來一直話題不斷，更被網民封為「翻版范冰冰」。現年25歲的她月前在北京中央戲劇學院完成學業後，全力往演藝圈發展，同時她亦活躍於社交平台，經常大方分享日常生活照及靚相回饋一眾粉絲。日前，王敏慈又「派福利」，於社交平台上載了一段在車廂內拍攝的短片，大方展現凹凸有致的傲人曲線，豈料因動作太大，不慎令內裡的Nude Bra（隱形胸貼）邊緣若隱若現，隨即引起網民熱議！

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（資料圖片）

王敏慈有樣有身材。（陳順禎 攝）

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業！（影片截圖）

王敏慈月前在北京中央戲劇學院完成學業後，全力往演藝圈發展，早前她參與拍攝的古裝劇《鳳隱朱牆》順利殺青。（小紅書圖片）

車廂拍片騷傲人身段

從片中可見，坐在車廂內的王敏慈妝容精緻，一頭烏黑亮麗的長髮披肩，耳上戴著金色大耳環，整個人散發出濃濃的女神仙氣。她身穿一件貼身卡其色超低胸小背心，將豐滿的上圍線條展露無遺，事業線極度深邃，視覺效果相當震撼。期間，她本來披著一件乾濕褸，隨後更褪下外套單穿背心，對著鏡頭不斷轉換pose放電，時而甜笑、時而輕輕咬唇擺出撩人神情，舉手投足充滿自信。

坐在車廂內的王敏慈妝容精緻。（IG@lovelle.minci）

脫去外套露深邃事業線。（IG@lovelle.minci）

王敏慈對著鏡頭狂放電。（IG@lovelle.minci）

衣服移位險洩春光

不過，當王敏慈在車內忘情轉換角度、伸手撥弄秀髮及整理衣衫時，由於動作幅度頗大，加上背心剪裁極之貼身低胸，令胸前位置一度移位，胸側及衣領邊緣更不慎露出了膚色Nude Bra的邊角，險春光乍洩極牙煙。影片曝光後，大批網民紛紛湧入留言區大讚其身材火辣，直言：「好美啊」、「眼睛移不開」、「隨便一幀都是神圖」、「身材好到犯規」。

王敏慈姿態撩人。（IG@lovelle.minci）

舉手投足充滿自信。（IG@lovelle.minci）