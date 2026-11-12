關嘉敏拍片請飲奶　中空綁帶泳裝露半球震撼網民：一樣奶餵百樣人

關嘉敏（Carman）近年憑TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》和《女神配對計劃》成功入屋，人氣急升。近日，她於社交平台上載了一段在水上樂園拍攝的「整蠱」短片，在拍節目休息期間，與一眾「女神」好友和工作人員大玩特玩。怎料影片一出，網民完全「錯焦點」，全程被關嘉敏一身極度惹火的性感泳裝吸引，胸前「大中空」的設計令豐滿上圍呼之欲出，火辣程度爆燈，瞬間掀起網民熱議！

關嘉敏近日在社交平台上載了一段在水上樂園拍攝的「整蠱」短片。（小紅書截圖）

變身「整蠱專家」。（小紅書截圖）

關嘉敏飲了這盒「怪味奶」後面有難色。（小紅書截圖）

化身「整蠱專家」請飲怪味奶 梁敏巧羅毓儀齊中伏

短片一開頭，只見關嘉敏手持一盒細細盒、寫著「豬腳薑風味牛奶飲品」的紙包飲品。她自己先啜了一小口，隨即露出極度難受的痛苦表情，味道難以形容。此時她靈機一觸，「有個狡猾嘅想法」，決定化身「整蠱專家」，拿著這包暗黑飲品四處「行兇」，哄騙身邊的「女神」梁敏巧、羅毓儀、李芷晴及幕後工作人員試飲。眾人喝下一刻無不面容扭曲、連連作嘔，有人更忍不住高呼：「好酸啊！」、「有啲似壞咗嘅酸奶！」，甚至爆粗，現場笑料百出。

關嘉敏拿著這包暗黑飲品四處「行兇」，梁敏巧也遭殃。（小紅書截圖）

葉蒨文一試變樣。（小紅書截圖）

無一幸免。（小紅書截圖）

胸前大中空綁帶極度惹火

不過，比起眾人被整蠱時的爆笑反應，網民的視線卻全然聚焦在關嘉敏的火辣身材上。皆因片中她身穿一襲黑色超深V連身交叉綁帶泳裝，胸前採用大膽中空剪裁，黑色細帶緊密交織，令其上圍及深邃事業線大方展露無遺，視覺效果極具震撼力，性感誘人指數直線飆升！

網民全部錯重點，放了在關嘉敏的火辣身材上。（小紅書截圖）

吸睛。（小紅書截圖）

短片曝光後隨即引來大批網民瘋狂留言，紛紛留言大讚：「套泳衣好正」、「件泳衣緊到要命」、「件衫真係過癮」、「對唔住，我真係睇唔到包奶，淨係望住個心口」；有人則好奇：「唔好意思啊，我想問下，係咪打咗陰影？」，也有網民搞笑地借片中的飲品打趣說：「一樣奶餵百樣人！」群情洶湧。