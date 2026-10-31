39歲女高層隆胸死亡　砸¥108萬曾怨全是坑　涉事機構賠¥45萬失聯

內地再爆出涉及醫療美容的嚴重事故。江蘇南通1名事業有成、育有2名年幼子女的39歲企業女高層，今年6月在當地1家醫療美容機構接受隆胸手術期間，疑因局部麻醉藥「利多卡因」（Lidocaine）急性過敏突發抽搐昏迷，經送往南通及上海兩地醫院搶救無效，終告腦幹死亡離世。



死者家屬事後翻查其通訊紀錄，發現產後護理機構負責人充當「醫療中介」，向死者長期推銷誘騙，令她短短7個月內，於涉事醫美機構累計預繳達108萬元人民幣（約127萬港元）。死者生前曾多次向友人訴苦，痛斥該店收費毫無標準，形容「全是坑」，未料最終竟因隆胸喪命。家屬更憤怒的是，涉事機構在簽署和解協議時，承諾賠償220萬元人民幣（約259萬港元），但僅支付部分款項，隨即便突然結業、負責人全數失聯，當地衞健委目前已介入調查。



丁萍擁有碩士學位，多年來憑自身努力從企業基層晉升至總經理職位，在家人及同事眼中性格獨立、工作幹練。（《封面新聞》影片截圖）

丁萍擁有碩士學位，多年來憑自身努力從企業基層晉升至總經理職位，在家人及同事眼中性格獨立、工作幹練。（《封面新聞》影片截圖）

遭產後護理店主哄騙 砸108萬人民幣做醫美

據內地媒體《封面新聞》報道，終年39歲的丁萍（化名）擁有碩士學位，多年來憑自身努力從企業基層晉升至總經理職位，在家人及同事眼中性格獨立、工作幹練。2025年間，丁萍在南通1家名為「時尚媽咪」的機構進行產後調理，因而結識機構負責人李某。李某隨後以「好姊妹」姿態頻繁接觸，不斷游說丁萍到名為「俏十歲」的醫療美容機構，接受醫美手術以「提升個人形象」。

李某曾發訊央求丁萍：「再給我充點（即增值帳戶），讓我好好過個年。」（《封面新聞》影片截圖）

生前稱後悔花巨款做醫美：不值

丁父在女兒離世後查閱其手機對話紀錄，發現李某多次以個人業績及利益向丁萍施壓。今年2月農曆新年前夕，李某更曾發訊央求「再給我充點（即增值帳戶）」、「讓我好好過個年」，但丁萍當時已深感後悔，無奈回覆道「沒錢，都敗完了」、「以後再也不在那花錢了」、「我現在還後悔，不值」、「說不過他們，只會掏空你」。

丁萍痛斥：「再也不想去了，全是坑（意指全屬陷阱）。（網上圖片）

直至今年4月，李某再度探問其消費意向，丁萍直接痛斥「再也不想去了」、「全是坑（意指全屬陷阱）」、「從來沒有一個標準，說出來一堆道理」。她更透露已花費了巨款，「不指望了，算倒大霉了，扔了一百多萬」。帳目顯示，丁萍在短短7個月內先後於「俏十歲」增值13次，單次金額由1萬元人民幣（約1.2萬港元）至20.8萬元人民幣（約25萬港元）不等，累計金額高達108萬元人民幣。

丁萍在短短7個月內先後於「俏十歲」增值13次，單次金額由1萬元人民幣（約1.2萬港元）至20.8萬元人民幣（約25萬港元）不等，累計金額高達108萬元人民幣。（《封面新聞》影片截圖）

剛出機場即推上手術台 疑麻醉藥過敏致抽搐昏迷

儘管已表明後悔且不斷拒絕，但丁萍最終仍未能擺脫對方的推銷。今年6月14日下午，丁萍出差返回南通，甫出機場便被「俏十歲」派出的專車，專程接載至醫美機構，在簽署多份術前文件後，丁萍於當日下午接受隆胸手術。

根據涉事機構給出的搶救紀錄，丁萍於下午4時15分就診，4時55分在手術台上突然出現抽搐、沒有反應，院方懷疑她對局部麻醉藥利多卡因過敏，隨即注射腎上腺素搶救，並召喚救護車到場。救護人員於18分鐘後抵達現場接手施救，再將丁萍送往南通市第一人民醫院搶救。

案發當日4時55分，丁萍在手術台上突然出現抽搐、沒有反應，院方懷疑為她對局部麻醉藥利多卡因過敏，隨即注射腎上腺素搶救並召喚救護車。（網上圖片）

搶救無效離世 遺2名未成年幼子

醫院就診紀錄顯示，丁萍送抵急症室的時間為下午5時57分，距離病發已逾1小時，且入院時已被診斷出現呼吸衰竭、肺部感染、凝血功能異常，病歷更顯示其患有「系統性紅斑狼瘡」。丁萍在醫院搶救3天後，被轉送至上海華山醫院深切治療部，一周後被宣告腦幹死亡，於6月24日離世，遺下2名未成年幼子。

丁萍育有2名年幼子女。（《封面新聞》影片截圖）

「俏十歲」協議賠償¥220萬 僅付零頭即結業失聯

丁父悲痛指出，搶救紀錄上的時序混亂矛盾，涉嫌嚴重延誤黃金搶救時間。事故發生後，南通市衞健委（當地政府衞生部門）曾介入協調，雙方簽署和解協議，「俏十歲」承諾向家屬賠償220萬人民幣。死者父母因過度悲慟，且急於為女兒辦理身後事，無奈答應條件，並將愛女安葬。

涉事機構在術前檢查上存在嚴重疏漏，未有充分評估患者的身體狀況，急救應變能力極度不足。 丁父

豈料，「俏十歲」僅分期支付45萬元人民幣（約53萬港元）後，便突然結業、人去樓空，連同最初牽線的「時尚媽咪」產後護理中心亦同步停業，所有負責人全數失聯。家屬至今仍被拖欠175萬元人民幣賠償金（約206萬港元）。南通市衞健委回應傳媒查詢時表示，初步調查顯示涉事機構及執業人員具備相應專業資格，針對術前檢查合規性、急救程序及退款失聯等疑點，當局仍在深入調查中。