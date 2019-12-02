東涌社區生活墟　帶你尋找生活百物

假日去哪裡好？當然要選擇一個適合一家大細嘅好地方，就是於東涌舉辦的「東涌社區生活墟」，不同種類的攤檔，滿足到你不同的需求，無論衣食住行各方面，你都找到你所喜愛的。

由香港01發起的「01社區型活墟計劃」,是與社區組織「關注草根生活聯盟」合作舉辦為期兩年的墟市計劃，目的是想推動本地墟市文化及將各社區連繫起來，體現香港01支持社區的理念。計劃之首個墟市「東涌社區生活墟」於2019月12日7日（星期六）上午十時半至下午五時半於東涌安東街足球場舉行，共有22個攤檔。攤檔種類以生活百物的衣、食、住、行、不同貨品及玩意為主要，照顧周到全面。

直送新鮮蔬菜及活魚

今次墟市有不同的新鮮蔬菜及活魚售賣，而活魚更是當日於批發市場入貨，確保新鮮運到。新鮮食材即使沒有調味料烹調都能嘗到食物中的原味道。

衣服皮革扮靚樣樣齊

另外墟市中有各種不同款式的大人、小朋友衣服及各式各樣的嬰兒用品售賣。還有一些配件例如手作飾物、手鏈、耳環及腰包等，令你煥然一新。除飾物外，手作皮製用品也很特別，每件產品上還有自己繪製之圖案，因為主要是用全人手及意大利植鞣皮製造，全部都是獨一無二的。買完衣服，還可以現場做指甲美容。

獨一無二的手作皮製用品, 每件產品上還有自己繪製之圖案

必吃美食及特色果茶

至於飲食方面，現場有不同的山珍海味，例如海參、冬菇、花膠等，檔主本身於街市已有檔口及於不同的展覽中出現，均受各界歡迎。另外，和有名插畫家合作的餅乾亦是非常受歡迎，其精美的包裝令你吃得特別開心。至於飲品方面，有好味及富有特色的四款手作果茶，以體驗到跟外面果茶不同的口味。

和有名插畫家合作的餅乾，精美的包裝令你吃得特別開心

小朋友精品系列

小朋友方面，有他們很喜愛的可愛飾品、文具及玩具，例如飛機及搖控車仿真跑車等，一定令他們愛不釋手。還有父母最喜歡的DIY天然潤膚品，大可放心比小朋友使用，不須擔心化學物質對小朋友的不良影響。

可愛飾品，一定令小朋友愛不釋手

其他種類貨品

當日還有其他不同種類的貨品可供選擇，有古玩、不同年代之錢幣及郵票。另外有不同的生活用品，例如手套、免洗劑洗碗巾等，均是家庭主婦洗碗的好幫手。還有畫家於現場，為你畫一張個人肖像，花一點點時間就能擁有你自己的畫像。

賺取香港01積分換禮品

於墟市當日，登記成為01會員，先可享500積分迎新優惠。即場參加「區區有問題」有獎問答遊戲，既可認識社區，只要答中其中一條問題，更可獲得450積分。另外，使用01錢包購物，又再可賺取積分。最後，你可憑指定積分即場換領環保餐具、環保肥皂、藍染手帕或精美紀念品等。機會難得，約定你！

🎊🎉想知道賺咗「01積分」可以換到咩🎁🎁？即睇👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://hk01.app.link/9Uxb4kSEV1

環保酵素工作坊

當日下午二時至三時，會有環保酵素工作坊，教你如何加啲糖、加啲水、再加啲橙皮會變成天然環保酵素清潔劑。有興趣參加嘅你，立即報名，名額有限。現凡香港01會員搶先網上報名，可額外獲「01型活墟」環保袋乙個，數量有限，送完即止。

加啲糖、加啲水、再加啲橙皮會變成天然環保酵素清潔劑

日期： 2019年12月7日 (星期六) 時間：14:00 – 15:00 活動場地：東涌安東街足球場 成品：環保酵素 費用：$12 /位 名額：10人 截止報名日期：2019年12月7日 (星期六) 下午1時30分