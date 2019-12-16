美孚「聖誕歡樂墟」 齊集食、玩、買於一身

臨近聖誕，各個地方都會充滿濃濃的節日氣氛，當然要選擇一個有得玩、有得食、適合一家大細同有聖誕氣氛的好地方去玩。於美孚橋底舉辦的「聖誕歡樂墟」一定是你的首選，無論大人同小朋友都會玩到唔捨得走。

今次「聖誕歡樂墟」將於12月21-22日（星期六及日）下午1時至晚上9時於美孚橋底舉辦。是次墟市將有21檔熟食檔、40檔乾貨檔及10檔活動及社企檔。

熟食方面種類多不勝數，不同國家美食都應有盡有，包括土耳其、泰國、越南、台灣、墨西哥、新加坡及香港地道等美食，一定搵到你最愛吃的款式。

炸物系列

有一口炸蠔餅、酥炸海鮮餅、炸香蕉、炸沙滃、亞麻籽脆脆及炸地瓜球等。

一口炸蠔餅 (左圖) 炸沙滃 (右圖)

靚湯及特飲系列

有熱騰騰的雞湯、土耳其湯包、冰滴越南咖啡、土耳其咖啡、冬瓜茶及果茶等。

雞湯 (左圖) 果茶 (右圖)

甜品系列

有芒果糯米飯、馬來喳喳、芋圓紫米露、椰汁雙層糕、豬頭餅及鹿仔造型朱古力等。

芋圓系列(左圖) 豬頭餅(右圖)

其他美食系列

還有新加坡叻沙、紅油抄手、夫妻肺片、素芝士醬、素漢堡扒、泰式米紙卷、桂花或玫瑰花茶葉蛋、蒸炸魚旦飽、手打魚蛋及辣椒油等。

新加坡叻沙(左圖) 泰式米紙卷(右圖)

除熟食以外還有乾貨產品，由生活起居至娛樂消閒樣樣齊。包括生活百物、二手物、手作工藝品及小朋友物品等，各個攤位均有捧場客。

手作工藝品系列

有首飾、手工皂、圍裙、羊毛顫公仔、布袋等。

手作刺繡工藝品(左圖) 針織圍裙(右圖)

小朋友系列

今次仲有小朋友最鐘意嘅麵粉公仔、文具、玩具等。

麵粉公仔

DIY天然用品系列

有天然DIY蜂臘布、梘液、護膚品、手工皂等。

手工皂

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「01型活墟」環保袋(左圖) 環保餐具(右圖)

由香港01發起的「01社區型活墟計劃」，是與社區組織合作舉辦的墟市計劃，今次跟「關注草根生活聯盟」合作為期兩年，合共30場。目的是想推動本地墟市文化及將各社區連繫起來，體現香港01支持社區的理念。