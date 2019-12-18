美孚「聖誕歡樂墟」工作坊系列

「聖誕歡樂墟」將於12月21-22日（星期六及日）下午1時至晚上9時於美孚橋底(萬事達廣場對出)舉辦。是次墟市將有21檔熟食檔、40檔乾貨檔及10檔活動及社企檔。熟食方面種類多不勝數，包括土耳其、泰國、越南、台灣、墨西哥、新加坡及香港地道等美食。乾貨檔產品由生活起居至娛樂消閒樣樣齊，包括生活百物、二手物、手作工藝品及小朋友物品等，各個攤位均有捧場客。

活動當日，還有設有「聖誕藤圈工作坊」、「潤唇膏工作坊」及「薑餅人裝飾工作坊」。一次過滿足食、買、玩。

「聖誕藤圈工作坊」活動詳情:

聖誕節快到，大多數人都喜歡在家擺放塑膠做的聖誕飾品，來增添節日氣氛，但這樣是不太環保。 不如今年嘗試自己DIY一個布藝聖誕藤圈！可以自己配襯飾品，輕鬆製作出獨一無二的聖誕藤圈。

聖誕藤圈

日期：2019年12月22日 (星期日) 時間：13:00-17:00 (每節1小時，共4節) 活動場地：美孚橋底 (萬事達廣場對出) 成品：聖誕藤圈 費用：細滕圈(10cm) 每位 $60、大滕圈(15cm) 每位$80 名額：每節10人 截止報名日期：2019年12月22日 (星期日) 時間12:30

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「潤唇膏工作坊」活動詳情:

踏入秋冬，天氣特別乾燥，嘴唇更會乾到甩皮，這個時候就需要有一支潤唇膏，但市面上的潤唇膏含有不少化學物，大多使用石臘，加添了石油副產品及人工香料，令你的咀唇越搽越乾， 狀態變差。不如一齊學做天然無添加，無化學成分的潤唇膏。

潤唇膏

日期：2019年12月21-22日 (星期六及日) 時間：14:00, 15:30, 17:00 (每節1小時，共3節) 活動場地：美孚橋底 (萬事達廣場對出) 成品：潤唇膏 費用：每位 $88 名額：每節8人 截止報名日期：2019年12月22日 (星期日) 時間13:30

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「薑餅人裝飾工作坊」活動詳情:

想揀聖誕禮物比親朋好友？可以嘗試親手製作薑餅人作為聖誕禮物，挑選自己喜愛的食材裝飾，圖案設計隨你發揮，在佳節時刻與他們分享甜蜜。

薑餅人

日期：2019年12月21-22日 (星期六及日) 時間：13:00-18:00 (每節1小時，共5節) 活動場地：美孚橋底 (萬事達廣場對出) 成品：薑餅人 費用：每位$50 (同學可帶走2塊自己創意嘅薑餅人曲奇) 名額：每節10人 截止報名日期：2019年12月22日 (星期日) 時間 12:30

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現凡會員搶先網上報名，可額外獲「01型活墟」環保袋及環保餐具乙個，數量有限，送完即止。

01型活墟」環保袋及環保餐具

《香港01》倡議推動本地墟市發展，並發起「01社區型活墟計劃」。

此計劃與不同非牟利團體合作，旨在持續推動本地墟市文化，將墟市的人情味及氣氛延續，以達至連繫社區、助基層經濟的目標。

首個合作單位為「關注草根生活聯盟」，計劃為期兩年，合共30場。