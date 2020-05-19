「會員生態如何改變世界？」 TalkTalk網上講座系列

《香港01》 X 香港市務學會 TalkTalk網上講座系列

直播將於2020年5月28日（星期四），下午1:00 至 下午 2:00播出，敬請留意！

經此一疫︰新思維 新挑戰

不論你是Marketers、公司管理層或中小企老闆，今次疫情相信都為大家帶來不同程度的衝擊，你原有的計劃及運作不但有所轉變，客戶接受資訊及消費模式亦隨之而改變。因此，只有跟得上時代步伐才可以在經濟巨浪下求存，而如何從不同維度探索新點子新思維，將會是尋找新機遇的重要一環。 有見及此，《香港01》將聯同香港市務學會舉辦一系列網上講座直播，與大家一起尋找機遇！

第二場主題：會員生態如何改變世界？

近年愈來愈多企業用各種方式吸納會員，並把推廣對象由大眾，慢慢集中至會員群組，究竟如何提升會員的忠誠度，以至為企業帶來長期效益？近年開始有人提出的會員經濟又是什麼？是次講座將以不同行業的會員制度經驗，剖釋未來如何以會員生態為核心提升客戶體驗及忠誠度。

活動詳情：

日期︰2020年5月28日（星期四）

時間：下午1:00 至 下午 2:00

地點：網上直播活動

講座語言：廣東話

名額：300位

成功報名後請查閱電郵，內附直播網址