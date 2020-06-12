「提升轉化率的數位行銷秘技﹗」TalkTalk網上講座系列

《香港01》 X 香港市務學會Talk Talk網上講座系列

經此一疫︰新思維 新挑戰

不論你是Marketers、公司管理層或中小企老闆，今次疫情相信都為大家帶來不同程度的衝擊，你原有的計劃及運作不但有所轉變，客戶接受資訊及消費模式亦隨之而改變。因此，只有跟得上時代步伐才可以在經濟巨浪下求存，而如何從不同維度探索新點子新思維，將會是尋找新機遇的重要一環。 有見及此，《香港01》將聯同香港市務學會舉辦一系列網上講座直播，與大家一起尋找機遇！

第三場主題：提升轉化率的數位行銷秘技﹗

網路行銷乃大勢所趨，有效使企業對未來的推廣目標和銷售策略更加精準，但何謂有效，箇中有相當大學問，由大公司到中小企都會為提高客戶轉化率而煩惱。本集將講解網上營銷有什麼地方需要注意，擁有大量受眾的媒體及各社交平台到底如何善用數據運用及分享提高轉化率技巧，並分享新一代的媒體運作。

活動詳情：

日期︰2020年6月18日（星期四）

時間：下午1:00 至 下午 2:00

地點：網上直播活動

講座語言：廣東話

講者：（排名不分先後）

1. 林忠成博士 - 保誠保險有限公司 副⾸席業務總監(業務拓展)

2. 陳志剛先生 - 佳能香港有限公司 商務影像方案及數碼印刷部高級總監及總經理

3. 覃純健先生 - 《香港01》 互聯網經營高級總監

主持人︰

尹子龍先生 - 香港市務學會理事

成功報名後請查閱電郵，內附直播網址